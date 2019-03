Čaputová: Chcem bojovať proti zlu a hlásim sa k tomu

Víťazka prvého kola volieb chce zabojovať aj o antisystémových voličov.

17. mar 2019 o 2:39 Peter Kováč

Víťazka prvého kola prezidentských voliebZUZANA ČAPUTOVÁ v rozhovore pre SME hovorí, s čím ide do ďalšej fázy kampane.

Váš prezidentský protikandidát Maroš Šefčovič v reakcii na výsledky prvého kola povedal, že "nechce bojovať proti zlu, ako je to prezentované protistranou". Vnímate takto váš súboj?

"Opakovane som vysvetľovala, že chcem bojovať proti zlu, pretože to zlo, ktoré má podobu rôznych negatívnych javov v spoločnosti, ako sú korupcia, zneužívanie moci, či nevyvodzovanie zodpovednosti, považujem za niečo, čo brzdí potenciál našej krajiny.

Opätovne opakujem, že pod tým zlom nemám na mysli žiadneho človeka ani skupinu obyvateľov.

To by bol zjednodušený pohľad, hoci je to takto dezinterpretované. Hlásim sa k tomu, že sa treba spojiť, aby sme negatívne javy ba Slovensku odstránili."

Šefčovič sa voči vám už začal vymedzovať, zdôrazňuje, že za vami stojí politická strana, či poukazuje menej skúseností v porovnaní s ním. Očakávate ďalšiu antikampaň pred druhým kolom volieb?