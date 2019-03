Svetové médiá reagujú na víťazstvo Čaputovej v prvom kole

BBC informuje, že prvé kolo poľahky vyhrala právnička a protikorupčná aktivistka.

17. mar 2019 o 9:05 SITA

BRATISLAVA. Víťazstvo právničky a občianskej aktivistky Zuzany Čaputovej v sobotňajšom prvom kole volieb prezidenta SR si všímajú aj svetové médiá.

Čaputovej výsledok podľa Financial Times „predstavuje zriedkavé víťazstvo liberálnych síl v strednej Európe, ktorá v posledných rokoch zaznamenala sériu triumfov populistických a nacionalistických kandidátov, no značnú časť hlasov dostali aj stúpenci tvrdej línie“.

Financial Times v článku Prvé kolo volieb na Slovensku vyhrala protikorupčná právnička pripomína, že Čaputová vstúpila do politiky len pred rokom a pohodlne vyhrala prvé kolo prezidentských volieb na Slovensku - prvých odkedy krajinou otriasla vražda investigatívneho novinára.



Deutsche Welle v článku Kritička vlády Zuzana Čaputová vyhrala prvé kolo prezidentských volieb pripomína, že Čaputová sa v druhom kole postaví proti kandidátovi vládnej strany, podpredsedovi Európskej komisie Marošovi Šefčovičovi.

Prvé kolo volieb slovenského prezidenta si všíma aj BBC a informuje, že ho poľahky vyhrala právnička a protikorupčná aktivistka Zuzana Čaputová.

Ak by podľa The Guardian/ Reuters Čaputová vyhrala „vyčnievala medzi populistickými, nacionalistickými politikmi, ktorí sú vo veľkej časti Európy na vzostupe“.



Prvé kolo volieb prezidenta SR vyhrala so ziskom 40,57 percenta platných hlasov Zuzana Čaputová. Do druhého kola postupuje z druhého miesta so ziskom 18,66 percenta platných hlasov aj Maroš Šefčovič.

Druhé kolo volieb hlavy štátu sa uskutoční v sobotu 30. marca.

