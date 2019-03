Šefčovič hovorí o druhom kole ako o referende o superliberálnej agende

Šefčovič upozornil, že teraz sa ukáže, v čom sa s Čaputovou zhodujú aj líšia.

17. mar 2019 o 10:47 TASR

Zľava: kandidáti na prezidenta Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič počas televíznej relácie Prezidentské voľby 2019 - diskusia s dvoma kandidátmi postupujúcimi do druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019, vysielanej RTVS.(Zdroj: SITA)

BRATISLAVA. Volanie po zmene. Takto cítia výsledok prvého kola prezidentských volieb dvaja najúspešnejší uchádzači o najvyšší ústavný post Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič.

Dvojica sa v nedeľu stretla v prvej vzájomnej debate na pôde RTVS.

Šefčovič: Podstatné sú sociálne témy

"Z prieskumov stále vyplývalo, že Maroš Šefčovič by mal byť ten druhý, ktorý postupuje a ja som si ho do druhého kola aj priala. Som rada, že nemusíme čeliť extrému," podotkla Čaputová.

Šefčovič upozornil, že nasledujúca dvojtýždňová súťaž ukáže, v čom sa s Čaputovou zhodujú, ale najmä v čom sa líšia.

"Aký rôzny máme hodnotový rámec. Pani Čaputová oslovila 40 percent ľudí, ktorí nemajú problém s témami, ktoré budú dôležité. Ide o otázky migrácie či liberálneho prístupu k hodnotám. Uvidíme veľké rozdiely v tom, ako budeme pristupovať k sociálnym témam, k seniorom. Musíme začať jasne komunikovať, ako chceme tieto veci vyriešiť. Toto budú témy, ktoré ja verím, že rozpracujeme dopodrobna a chcem nimi osloviť 60 percent voličov a vyhrať voľby," avizuje Šefčovič.

Čaputová: Uchádzam sa o hlasy všetkých

Čaputová má z týchto slov pocit, že duel sa už akoby začal.

"Zvykla som si, že sa v kampani stretám s nálepkami, ktoré nepatria do môjho hodnotového a názorového sveta," uviedla.

Svoj postup do druhého kola napriek prieskumom verejnej mienky nebrala ako samozrejmosť, "aj keď istý predpoklad tam bol".

Na otázku, ako chce zabrániť scenáru spred piatich rokov, keď víťaz prvého kola Robert Fico (Smer) v druhom neuspel, Čaputová odvetila, že bude tak ako doposiaľ sama sebou, bude hovoriť to, čo si myslí.

"Pokúsim sa osloviť aj voličov, ktorých kandidát nepostúpil do druhého kola. Uchádzam sa o hlasy všetkých. Chcem byť zrozumiteľná, autentická, komunikovať to, kde vidím problémy Slovenska a ponúkať riešenia," tvrdí.

O dôveru nerozhodnutých voličov a tých, ktorých kandidát nepostúpil, sa chce uchádzať aj Šefčovič.

Zisk z prvého kola považujú za povzbudenie

Obaja súperi považujú svoj zisk z prvého kola za povzbudenie.

"Som za to vďačná. Vnímam to aj ako volanie po zmene," povedala Čaputová. Podobne to vidí aj Šefčovič.

"Cítim volanie, aby sa situácia na Slovensku upokojila a že budeme pracovať na celospoločenskom zmieri," povedal. Zmenu tiež vidí v tom, že hlava štátu bude rešpektovaná v zahraničí a Slovensko sa dostane na globálnu úroveň, "čo mi teraz chýba". Druhé kolo tiež prirovnal k referendu o novej superliberálnej agende na Slovensku.

Na margo doterajšej kampane Čaputová povedala, že kandidáti boli aj objektmi antikampane.

"Veľmi si želám, aby sa v druhom kole podarilo udržať štandardnú, kultivovanú a vecnú debatu. Čelíme kríze dôvery vo vzťahu k politickej reprezentácii, a to je priamo úmerné aj tomu, ako zvládame vzájomnú komunikáciu a správanie sa," myslí si.

Šefčovič si zase počas kampane uvedomil, že spoločnosť je skutočne rozdelená. Podľa jeho slov došlo aj k viacerým sklamaniam v médiách.

Manipuláciu s výsledkami prvého kola však nevidí ani jeden z postupujúcich kandidátov. Ani Čaputová, ani Šefčovič zatiaľ nehovorili s neúspešnými kandidátmi o tom, či by ich pred druhým kolom podporili.

