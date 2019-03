Dobré ráno: Smeru ide o život, vyleje kýble špiny

Čo sa bude diať najbližšie dva týždne.

17. mar 2019 o 23:03 Beata Balogová, Tomáš Prokopčák, Jakub Filo

Vypočujte si podcast

Hneď na úvod: prieskumy mali opäť pravdu. A presne tak, ako seriózne agentúry predvídali, sa do druhého kola prezidentských volieb dostali Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič.

Lenže aj keď Zuzana Čaputová prvé kolo vyhrala s výrazným náskokom, ešte to nič nemusí znamenať.

Napokon, kampaň už odštartovala a kandidáti sa začali voči sebe vymedzovať prakticky s uzavretím volebných miestností. Má teda Šefčovič vôbec šancu dobehnúť Čaputovú, koho by musel presvedčiť a ako vlastne bude vyzerať dvojtýždňová kampaň pred druhým kolom prezidentských volieb?

Tomáš Prokopčák sa rozprával s Beatou Balogovou a s jej zástupcom pre spravodajstvo Jakubom Filom.

Krátky prehľad správ

V druhom kole prezidentských volieb by mohli Zuzanu Čaputová podporiť aj v Moste-Híd. Hovorí to Béla Bugár s tým, že chce, aby sa po prípadnej výhre venovala aj menšinám. František Mikloško zase svojim voličom neodporučil voliť Šefčoviča, no Čaputovú priamo podporiť odmietol.

Svetové médiá tiež píšu o slovenských prezidentských voľbách. Napríklad Financial Times spomína zmenu v slovenskej politike, New York Times hovoria o slušnosti, al-Džazíra hovorí o Zuzane Čaputovej ako o hrozbe pre súčasný politický establišment.

Štefan Harabin vo svojskej tlačovej konferencii k výsledkom prvého kola pripustil, že bude znovu kandidovať. Najnovšie chce vyhrať nasledujúce prezidentské voľby o päť rokov. Naďalej trvá na tom, že nezaloží politickú stranu.

Česká strana ODS v sobotu vylúčila zo svojich radov Václava Klausa mladšieho. Dôvodom sú jeho postoje výroky, Klaus mladší napríklad v rozpore s názorom strany podporuje vystúpenie Česka z Európskej únie a nedávno prirovnal Emanuela Macrona k Hitlerovi či schvaľovanie európskych regulatív k židovským transportom.

Spoločnosť Boeing chystá nový softvér pre svoje lietadlá 737 Max, mal by byť hotový v priebehu dvoch týždňov. Práve stabilizačný systém lietadla je jednou z podozrivých príčin pádu týchto lietadiel, ktoré si v priebehu pol roka vyžiadali viac ako tristo obetí. Pre lietadlá tohto typu medzičasom vzdušný priestor uzavrela Európa či napríklad Spojené štáty.

