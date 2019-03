Čaputová nechystá boj so Šefčovičom, vzdá sa straníckej funkcie

Obaja kandidáti chcú získať Kotlebovych a Harabinovych voličov.

17. mar 2019 o 14:28 TASR

BRATISLAVA. Kandidátka na prezidentku a víťazka prvého kola volieb Zuzana Čaputová sa nechystá pred druhým kolom bojovať proti svojmu súperovi Marošovi Šefčovičovi, lebo je jej to cudzie.

Deklarovala to v nedeľnej diskusii televízii Markíza Na telo v odpovedi na otázku, či v boji proti svojmu súperovi vytiahne kartu Smeru, ktorý Šefčoviča podporuje.

Členstva sa vzdá, ak vyhrá

"Vymedzovať sa budem voči zlu, ako je napríklad korupcia. Predstavitelia Smeru sa vyjadrujú, že je to ich kandidát tak, ako sa Progresívne Slovensko (PS) vyjadruje, že ja som ich kandidátka," povedala s tým, že v najbližších dňoch je pripravená vzdať sa podpredsedníckej stoličky v tejto strane.

Členstva sa vzdá, ak vyhrá voľby.

Jej taktika pred druhým kolom je byť sama sebou, hovoriť, čo si myslí a komunikovať svoje názory tak, že iných neurazia.

Čaputová nevylučuje, že v druhom kole získa aspoň časť hlasov od ľudí, ktorí v prvom kole volili Mariana Kotlebu (ĽSNS) či Štefana Harabina.

"Nevylučujem, že niektorí ku mne prejdú," konštatovala Čaputová s dôvetkom, že prienik vidí napríklad v pohľade na to, kde sú v krajine problémy.

Šefčovič: Až 60 percent voličov vidí svet tak ako ja

Šefčovič tvrdí, že po prvom kole zatiaľ s lídrom Smeru Robertom Ficom nekomunikoval, nevie preto, ako jeho výsledok hodnotí.

"Určite si zavoláme a prediskutujeme to. Ale ja sa na to pozerám tak, že rastový potenciál, ktorý mám, je vysoký. Až 60 percent voličov vidí svet tak ako ja. Mám teda v druhom kole veľkú šancu," myslí si.

Aj on si myslí, že môže získať Kotlebovych a Harabinovych voličov.

"S týmito pánmi máme hlboké rozdiely v množstve tém, ale to neznamená, že nemôžem ich voličom ponúknuť lepšiu alternatívu. Chcem im ponúknuť sociálny program a výkon prezidenta tak, aby na to celé Slovensko mohlo byť hrdé," avizuje.

Otázky ku kauzám Smeru

Šefčovič sa opäť nevyhol otázkam na kauzy Smeru. "

Rozumiem, prečo túto otázku opakovane dostávam. Napriek tomu, že ma podporuje Smer, som nezávislý kandidát na post prezidenta, ktorý chce vykonávať svoj mandát nadstranícky. V každej diskusii dostávam otázky na Fica, ale nezaznamenal som, že by pani Čaputová musela odpovedať na Richarda Sulíka (SaS) a jeho vzťah s Marianom Kočnerom, na otázky okolo Igora Matoviča či šéfa PS Ivana Štefunka. Ja sa rád vyjadrím, ale mám pocit, akoby to bola jediná téma, ktorá má rozhodnúť voľby. Kandidujem ja a nie Robert Fico," vyhlásil.

Na margo kauzy Gorila povedal, že to boli obrovské privatizačné nekalé projekty, ktoré prebiehali za druhej vlády Mikuláša Dzurindu.

"Je to veľmi smutný príbeh, a ak by som bol prezident a dalo by sa nejako pomôcť, aby vinníci boli potrestaní, určite to urobím. Žiadna milosť bývalým politikom," dodal.