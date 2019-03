Politický geograf: Maďarský volič ukázal Bugárovi zdvihnutý prst

Kotlebovi voliči zrejme zostanú doma, tvrdí Madleňák.

18. mar 2019 o 15:16 Daniela Hajčáková

Keby za prezidenta nekandidoval Štefan Harabin, povolebná mapa by vyzerala inak - vyskočilo by na nej viac bášt Smeru, hovorí politický geograf Tibor Madleňák.

Mapa po prvom kole prezidentských volieb z roku 2014 bola výrazne pestrejšia. V rôznych okresoch zvíťazili rôzni kandidáti. Teraz má výraznú prevahu Zuzana Čaputová, len v siedmich okresoch vyskočil Maroš Šefčovič, v jedinom Štefan Harabin. Prečo je po týchto voľbách mapa jednotvárna?

"Je to dané presvedčivým ziskom jednej kandidátky naprieč celou krajinou. Dokázala presvedčiť ľudí z rôznych typov prostredí a regiónov, aj keď nie všade bola jej podpora rovnaká.

Druhý faktor je ten, že voliči Smeru boli rozdelení medzi dvoch kandidátov. Vďaka tomu ich Čaputová dokázala prečísliť aj v tradičných baštách Smeru, ako je okres Poltár, aj keď len o jedno percento, alebo v okrese Kysucké Nové Mesto.

Keby nekandidoval Štefan Harabin, mapa po voľbách by zrejme vyzerala inak. Ukázali by sa regióny Smeru oveľa výraznejšie. V druhom kole sa to už dá očakávať.

Možno sa elektorát strany Smer spojí s elektorátom SNS. Potom sa napríklad aj regióny ako Zemplín či Považie môžu vyfarbiť v prospech Maroša Šefčoviča."

Zuzana Čaputová mala úspech najmä v mestách. Zvíťazila však aj v niektorých južných okresoch, kde v minulosti bodovali kandidáti maďarských strán na Slovensku. Ako to, že oslovila aj tohto voliča?