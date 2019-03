Americký veľvyslanec: Nechceme budovať vojenskú základňu

Na výroky SNS reagoval uz aj Lajčák.

18. mar 2019 o 11:34 Peter Kováč

BRATISLAVA. Výroky nominantov SNS o tom, ako sa USA snažia so svojimi vojakmi pôsobiť na Slovensku či ako by tu chceli stavať vojenské základe, vyvracia už aj americký veľvyslanec na Slovensku Adam Sterling.

Nahral totiž video, v ktorom chce "poskytovať fakty" o obrannej dohode Spojených štátov so Slovenskom, na základe ktorej sa mali obnovovať letiská.

Aj keď šéfa SNS Andreja Danka či ministra obrany Petra Gajdoša z SNS priamo nespomína, je zrejmé, že reaguje na ich zavádzajúce výroky o celej dohode.

"Nechceme vybudovať americkú vojenskú základňu na Slovensku. A nevyjednávame o trvalej prítomnosti amerických vojakov vo vašej krajine," hovorí Sterling.

Naopak, dodáva, že dohoda by umožnila USA investovať do vojenskej infraštruktúry Slovenska, čo by posilnilo bezpečnosť krajiny a investícia by viedla k dobrým pracovným príležitostiam pre slovenských pracovníkov.

Práve tieto dôvody minulý týždeň udávala SNS v argumentácii, prečo ministerstvo obrany odstúpilo od rokovaní od finančnej výpomoci z USA.

Lži o tejto téme v piatok vyvracal aj minister zahraničia Miroslav Lajčák, ktorý poslal médiám tlačovú správu vysvetľujúcu "viacero nepresností" o téme, ktoré zazneli.

"To nie sú výhrady voči mne alebo voči ministerstvu, ale v skutočnosti ide o výhrady voči koncepcii našej zahraničnej politiky, ako je definovaná v našom vládnom programe," vyjadril sa Lajčák na margo výrokov SNS.

Podpredseda SNS Jaroslav Paška označil za lož práve výroky, že jeho strana mení zahraničné smerovanie krajiny.