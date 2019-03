Kiska plánuje stranu, napriek ponuke Štefunka s Beblavým

S prezidentom sa stretol aj bývalý Miklošov poradca.

19. mar 2019 o 23:02 Lucia Krbatová

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/592707342&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

BRATISLAVA. V prezidentskom paláci končí v polovici júna, no stále nepovedal, v akej forme bude v politike pokračovať.

Denníku SME dva nezávislé zdroje potvrdili, že Andrej Kiska plánuje založiť novú stranu.

Informáciu o svojich politických plánoch Kiska odsúva, no mal by ich oznámiť po druhom kole prezidentských volieb.

Strany Progresívne Slovensko a Spolu mu podľa ich predsedov ponúkli, aby bol lídrom ich predvolebnej koalície do parlamentných volieb, Kiska však oslovil iných ľudí, či by išli do jeho strany.