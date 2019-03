Výbor odobril zrušenie súčasného kreditového príplatku pre učiteľov

Kreditový príplatok by mal postupne nahradiť príplatok za profesijný rozvoj.

19. mar 2019 o 11:21 (aktualizované 19. mar 2019 o 12:51) TASR

BRATISLAVA. Súčasný kreditový príplatok pre učiteľov by sa mal zrušiť. Postupne by ho mal nahradiť príplatok za profesijný rozvoj.

Vyplýva to zo zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch z dielne ministerka školstva, ktorý v utorok odobrili členovia parlamentného ústavnoprávneho výboru.

Petícia za stiahnutie návrhu

Na zasadnutí výboru vystúpili aj predstavitelia petičného výboru, ktorí vytvorili petíciu za stiahnutie návrhu tohto zákona pre nezákonný legislatívny proces.

Právnička Daniela Čorbová z petičného výboru uviedla, že došlo k zásadnému zásahu do znenia zákona, pričom pripomienkové konanie sa neopakovalo. Doplnila, že zákon má aj mnoho obsahových nedostatkov.

Člen výboru a poslanec Národnej rady (NR) SR Ondrej Dostál (SaS) preto navrhoval, aby sa návrh zákona vrátil predkladateľovi, výbor to nepodporil. Návrh zákona odobril aj so zmenami a doplnkami.

Zákon v súčasnosti garantuje príplatok za kredity neobmedzene, to by sa v septembri malo zmeniť. Učitelia by o príplatky nemali prísť okamžite.

Ako informuje Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy (OZPŠaV) na Slovensku na svojom webe, zástupcom zväzu sa podarilo presadiť predĺženie prechodného obdobia do roku 2023 pre platnosť kreditového príplatku, získaného pred navrhovanou účinnosťou tohto zákona, a to od septembra.

Príplatok za profesijný rozvoj

Príplatok za profesijný rozvoj získaný po 1. septembri by mal mať podľa návrhu zákona platnosť sedem rokov.

Získať ho môžu pedagogickí a odborní zamestnanci aj za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia, štátnu jazykovú skúšku a špecializačné vzdelávanie. Možnosť získať tento príplatok bude aj za absolvovanie inovačného vzdelávania.

"Príplatok za profesijný rozvoj zamestnávateľ prizná na dobu siedmich rokov najviac v sume 12 percent z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený, z toho najviac v sume deväť percent za profesijný rozvoj v oblasti inovačného vzdelávania," uvádza sa v návrhu zákona.

Lubyová: Učitelia o peniaze neprídu

Ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) uviedla, že cieľom zmeny zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch je zvýšiť kvalitu vzdelávania.

Učitelia sa podľa jej slov nemajú obávať, že by v novom systéme o peniaze prišli.

Zákon upravuje napríklad aj pracovný pomer pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý sa má skončiť najneskôr uplynutím školského roka, v ktorom dovŕšil 65 rokov.

"Ak ide o riaditeľa, pracovný pomer sa má skončiť uplynutím funkčného obdobia, v ktorom dovŕšil 65 rokov," uvádza sa v materiáli.

Zamestnávateľ však môže s pedagogickým alebo odborným zamestnancom, ktorý dosiahol tento vek, uzatvoriť pracovný pomer najdlhšie na jeden rok.