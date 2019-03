Ústavný súd: Advokát spotrebiteľov Irsák kandidoval za OĽaNO

Irsáka na Ústavný súd posiela Slovenská advokátska komora.

Vo februári sa skončilo funkčné obdobie deviatim z trinástich ústavných sudcov. Poslanci musia zvoliť 18 zo 40 prihlásených kandidátov, z ktorých prezident deväť nových sudcov vyberie. Dvanásť rokov budú významným spôsobom ovplyvňovať smerovanie krajiny.

Diplom z práva získal Stanislav Irsák v roku 1994 na bratislavskej Univerzite Komenského. Rigoróznu skúšku skladal o štrnásť rokov neskôr na Vysokej škole Danubius v Sládkovičove, ktorá mu udelila titul JUDr.

V práci písal o slabej ochrane dlžníkov, ktorým pri zabezpečení nesplatených záväzkov hrozili veľké zásahy do ich práv. Irsák tvrdí, že bola základom pre neskoršie zmeny v zákonoch.

V minulosti stážoval na Nemeckom inštitúte pre medzinárodné právne vzťahy. Absolvoval tiež kurz amerického právneho systému John Marshall Law School.

Spolupracoval s Jurinovou aj Beňovou

Irsák je takmer dvadsať rokov advokátom. V motivačnom liste uvádza, že „povolanie právnika s cieľom realizácie princípu spravodlivosti cíti od malička aj ako svoje poslanie.”

Ťažiskom jeho praxe je ochrana spotrebiteľov. S ich združeniami dlhodobo spolupracuje, viaceré zastupoval v spore s nebankovými spoločnosťami pred Európskou komisiou.

Päť spotrebiteľských organizácií minulý rok ministrovi spravodlivosti odporúčalo, aby Irsáka navrhol za sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Vyzdvihovali jeho „odborné zázemie” a „morálnu integritu”.

Irsák má tiež skúsenosti s občiansko- a obchodno-právnymi spormi a konaniami pred Protimonopolným úradom. V mene klientov sa obracal aj na Ústavný súd, vyplýva to z jeho rozhodnutí.

V roku 2015 spolu s Erikou Jurinovou z OĽaNO pripravoval zmenu zákona, ktorá mala posilniť ochranu práv detí a rodičov v športe. Dva roky predtým pomáhal europoslankyni Monike Flašíkovej-Beňovej (Smer) s deklaráciou o smernici k úžere, ktorou chcela z ochrany dlžníkov spraviť celoeurópsku tému.

Keď v rokoch 2008 a 2009 Úrad vlády skúmal, ako dotiahnuť na vidiek rýchlejší internet, Irsák patril medzi expertov, ktorí dodávali právne a legislatívne riešenia.

Má na konte poltucet publikácií. Venuje sa v nich problému úžery, ochrane dlžníkov a dobrým mravom v slovenskom práve. V životopise uvádza, že jeho angličtina, nemčina a sčasti francúzština sú na úrovni, ktorá mu dovoľuje zastupovať zahraničných klientov.

Kritizoval organizovaný zločin v štátnych štruktúrach

V roku 2016 kandidoval Irsák do parlamentu za OĽaNO. Na webe strany napísal, že dovtedajšie vlády krajinu priviedli do „chaosu hraničiaceho s anarchiou“ a stavu, kedy sa „organizovaný ekonomický zločin plne infiltroval do štátnych štruktúr.“

Ako poslanec plánoval zlepšiť ochranu spotrebiteľov. Tvrdil, že „rozkradnutím nášho spoločného majetku pod názvom privatizácia“ a rozpredajom elektrární, nemocníc či plynární „z nás všetky doterajšie vlády urobili novodobých poddaných majiteľov týchto podnikov.“

Chcel tiež reformovať justíciu. Podľa Irsáka musia sudcovia prejsť od normatívneho k tzv. prirodzeno-právnemu rozhodovaniu. Zákony nemajú vykladať rigídne, ale spravodlivo tak, aby chránili slabších účastníkov právnych vzťahov.

Navrhoval aj zmenu súdneho systému. Namiesto všeobecných súdov by rád zaviedol samostatné civilné, trestné pracovné a administratívne súdy. Vraj by to otvorilo dvere novým sudcom a „podstatným spôsobom znížilo vplyv najvyšších predstaviteľov justície.“

Irsák sa nakoniec do parlamentu nedostal. Krúžkovalo ho 871 občanov, v strane skončil na 71. mieste. V materiáloch ku kandidatúre na Ústavný súd uvádza, že nie je členom žiadnej politickej strany.

V jednom zo svojich predvolebných článkov píše, že bol účastníkom Nežnej revolúcie. Patril vraj k členom štrajkového výboru na univerzite a spoluorganizoval demonštráciu v Prešove.

