Ústavný súd: Pavol Boroň má blízko k Matici slovenskej

20. mar 2019 o 22:30

Profil Pavla Boroňa je súčasťou série Prečo je dôležitý Ústavný súd Poslanci by mali spomedzi prihlásených zvoliť kandidátov, z ktorých potom prezident vyberie nových sudcov. Dvanásť rokov budú významným spôsobom ovplyvňovať smerovanie krajiny. Zoznam kandidátov na ústavných sudcov

Banskobystričan Pavol Boroň absolvoval právnickú fakultu v Bratislave v roku 1986, s rigoróznou skúškou na rovnakej vysokej škole o dva roky neskôr. Od roku 2004 pôsobí ako advokát.

Do volieb kandidátov na ústavných sudcov ho navrhol poslanec Rastislav Holúbek, pôvodne poslanec Sme rodina, ktorý dnes väčšinou hlasuje s vládnou koalíciou.

V motivačnom liste Pavol Boroň zdôrazňuje svoju 33-ročnú právnickú prax. Prípadnému pôsobeniu na Ústavnom súde sa takmer nevenuje, ale píše, že "vždy vyznával ideály právneho štátu".

"Uchádzať sa o možnosť stať sa sudcom Ústavného súdu patrí k vrcholu kariéry každého právnika," uvádza v motivačnom liste.

Bol pri vzniku Národnej banky Slovenska

Počas kariéry mal z rôznych funkcií blízko k verejnému životu. Od roku 1985 pracoval na Okresnom národnom výbore v Banskej Bystrici, po voľbách v roku 1990 sa stal poslancom Slovenskej národnej rady za KDH.

Zo slovenského parlamentu sa presunul do vznikajúcej Národnej banky Slovenska, kde podľa životopisu pôsobil do roku 1999. Súbežne počas vlády Vladimíra Mečiara pôsobil v legislatívnej rade vlády.

Od začiatku 90. rokov je činný v Matici slovenskej, jej organizáciách alebo blízkych firmách (napr. Neografia). Medzi rokmi 2002 a 2010 bol podľa vlastného životopisu právnym zástupcom Matice.

Boroň bol aktívny aj po odchode Jozefa Markuša, ktorého v novembri 2010 vystriedal Marián Tkáč. Jeho meno sa vyskytlo vo viacerých sporoch medzi matičiarmi.

Pôsobil v Podielovom družstve Slovenské investície

Tkáč v platenom rozhovore pre TASR z roku 2013 Boroňa označuje aj ako "dlhoročného zástupcu Matice v krachujúcich matičných podnikoch v Srbsku".

"On by najlepšie mohol rozprávať o gazdovaní so slovenským majetkom medzi Slovákmi v Srbsku!" hovorí v rozhovore.

Na inom mieste bývalý predseda Matice Tkáč o Boroňovi píše ako o svojom právnom poradcovi z čias pôsobenia v NBS ("a dokonca pomáhal mi riešiť patálie s lustráciami v r. 1993/1994").

Upozorňuje, že Boroň bol jedným z funkcionárov v Podielovom družstve Slovenské investície, blízkom Matici. Do PDSI bola investovaná časť tzv. národného pokladu, zbierky, ktorú spravovala Matica. Družstvo skrachovalo a Matica prišla o niekoľko stotisíc eur.

Podľa vyjadrení z roku 2011 vtedajší funkcionári Matice o problémoch PDSI nevedeli.

Podpísal sa pod výzvu za morálnu očistu a obrodu

Boroň je jedným zo signatárov výzvy Za morálnu očistu a obrodu Matice slovenskej z apríla 2013, v ktorej žiadajú, aby do funkcií neboli volené osoby evidované ako spolupracovníci ŠTB, "ak neočistili svoje meno pred súdom". Podľa denníka SME bol Tkáč evidovaný ako agent ŠTB pod krycím menom Krajan.

V roku 2017 Boroň podporil v matičných voľbách Romana Michelka, zvolený bol jeho protikandidát Marián Gešper.

Dnes je Pavol Boroň predsedom miestneho odboru Matice v Banskej Bystrici. K téme ústavného práva, ľudských práv či ich ochrany sa verejne alebo mediálne nevyjadruje.

Profil vypracovala Nadácia Zastavme korupciu.

Projekt Prečo je dôležitý Ústavný súd vznikol v spolupráci Transparency International Slovensko, Nadácie Zastavme korupciu, Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť SGI, Projektu Biela vrana a denníka SME.