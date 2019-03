Ústavný súd: Katarína Čechová je kritická advokátka s medzinárodným renomé

Podľa nej bol Robert Fico absolútne nevhodným kandidátom na post ústavného sudcu.

Profil Kataríny Čechovej je súčasťou série Prečo je dôležitý Ústavný súd Už vo februári sa skončilo funkčné obdobie deviatim z trinástich ústavných sudcov. Poslanci v prvých voľbách nezvolili z 38 kandidátov ani jedného. Druhé voľby by mali rozhodnúť, ktorí sudcovia budú dvanásť rokov významným spôsobom ovplyvňovať smerovanie krajiny.

Katarína Čechovú nominovala na ústavnú sudkyňu verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

Čechová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského a počas viac ako 34 rokov praxe v advokácii sa prepracovala do prvej ligy doma aj v zahraničí.

Členka Siene slávy The Legal 500

Po ukončení štúdia v roku 1984 sa venovala zastupovaniu v občianskoprávnych a trestných konaniach v Advokátskej poradni č. 1

v Bratislave.

Potom založila advokátsku kanceláriu Čechová & Partners, pričom v rokoch 2002 až 2005 viedla aj jej pobočku v Bruseli.

Od roku 2001 je táto kancelária výhradným členom Lex Mundi za Slovenskú republiku. Lex Mundi je najväčším medzinárodným združením nezávislých právnych kancelárií, pričom členstvo v nej sa dá získať iba po preukázaní najvyššieho štandardu a kvality poskytovaných právnych služieb.

V minulosti kancelária Čechová & Partners pracovala pre Európsku komisiu. Skúmala prípustnosť štátnej pomoci v čase, keď sa vláda snažila očistiť slovenské banky od tzv. zlých pohľadávok.

Čechovej činnosť vyzdvihli viaceré medzinárodné rankingové agentúry.

Čechová patrí od roku 2018 medzi šesť ľudí zo Slovenska uvedených do tzv. Siene slávy The Legal 500. Rebríček zahŕňa najlepšie právnické firmy z celého sveta, v sieni slávy sú najcennejší právnici týchto kancelárií.

Otvorená kritička pomerov v slovenskom práve

V roku 2018 Hospodárske noviny odovzdali Čechovej v rámci siedmeho ročníka rebríčka TOP 10 žien slovenského biznisu dve z troch ocenení, a to cenu verejnosti a ocenenie poroty v kategórii firiem s obratom nad tri milióny eur.

Advokátska kancelária Čechová & Partners máva zástupcu v porote pri udeľovaní ocenenia Judikát roka, bola ním aj sama Čechová.

Čechová bola v minulosti opakovane kritická k schopnostiam slovenských absolventov práva. Ich úroveň je podľa nej hlboko pod kvalitou spred 20 až 30 rokov.

Pre portál epravo.sk uviedla, že im „ chýbajú elementárne znalosti z oblasti civilného práva, civilného procesu, obchodného práva, dokonca základnej teórie štátu a práva".

Rovnako poukázala na časté nepochopenie toho, o čom povolanie advokáta je. Na pohovoroch totiž absolventi uvádzajú, že by určite odmietli zastupovať vraha, čo je podľa Čechovej "pochopiteľne nonsens, pretože o tom a aj pre nich tu naša profesia je. To neznamená stotožniť sa s tým, čo klient robí a ako to robí, ale pochopiť, že je to služba a pre tú službu je advokát tu".

Profesia advokáta je podľa Čechovej o tom, že obhajuje človeka - nie trestný čin.

Čechová bola kritická aj ku kolegom advokátom, ktorí idú v snahe získať klientov pod cenu, nie sú dostatočne otvorení a ochotní debatovať o problémoch v profesii alebo dokonca poškodzujú dôstojnosť právnického stavu.

" Ťažko sa mi pozerajú stránky v časopise, kde sú odfotení kolegovia, ktorí trávia dovolenku s mafiánmi alebo ľuďmi, ktorí sú preukázateľne trestne stíhaní alebo aj odsúdení za úmyselné zločiny," povedala pre portál epravo.sk.

Vyjadrila sa aj k voľbám ústavných sudcov. Na otázku týždenníka Trend, či si myslí, že dlhoročný vládny politik ako Robert Fico je vhodným kandidátom na ústavného sudcu, odpovedala , že rozhodne nie.

Angažovaná doma aj v zahraničí

Okrem skúseností z pôsobenia v Bruseli patrí do jej medzinárodného portfólia aj zastávanie pozície stáleho rozhodcu pre medzinárodné spory Maďarskej obchodnej a priemyselnej komory a Viedenského arbitrážneho centra.

Popri praxi je na medzinárodnej úrovni takisto aktívna v právnických organizáciách a publikačnej činnosti.

Od roku 1996 zastupuje Slovenskú advokátsku komoru v Rade Medzinárodnej asociácie právnikov (IBA), pričom jedno funkčné obdobie zastávala post predsedníčky Európskeho fóra IBA.

V Slovenskej advokátskej komore je členkou pracovnej skupiny pre zahraničné vzťahy.

Podľa vlastných slov má najrozsiahlejšiu prax v oblastiach obchodného a konkurzného práva, sporovej agende a v súdnych a rozhodcovských konaniach.

Jej odbornosť dokumentuje aj rozsiahla publikačná činnosť s medzinárodným presahom. Pri tvorbe svojich správ mali totiž o jej prácu a prácu jej kancelárie záujem inštitúcie ako OECD, Svetová banka či Európska banka pre obnovu a rozvoj.

Tieto príspevky sú zamerané najmä na obchodné právo, oblasť ústavného práva sa v Čechovej zozname publikácií priamo nevyskytuje. Ako advokátka však zastupovala klientov aj v konaniach na Ústavnom súde.



