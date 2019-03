Prieskumy pred druhým kolom prezidentských volieb možno zverejniť do piatka

Viaceré výskumné agentúry zatiaľ volebné prieskumy neplánujú.

19. mar 2019 o 15:26 SITA

BRATISLAVA. Do piatkovej polnoci možno zverejniť výsledky volebných prieskumov k druhému kolu volieb prezidenta SR.

Podľa zákona o volebnej kampani výsledky volebných prieskumov je zakázané zverejňovať sedem dní predo dňom konania druhého kola volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania, teda od soboty 23. marca od 0:00 až do volebnej soboty 30. marca do 22:00.

Na prieskumy sa vzťahuje moratórium

Posledným dňom na zverejňovanie výsledkov volebných prieskumov pred druhým kolom volieb je tak piatok 22. marec do 23:59.

Každý zverejnený prieskum musí podľa zákona obsahovať aj informáciu o jeho objednávateľovi a dodávateľovi.

Napríklad výskumné agentúry Focus, AKO a Polis Slovakia pre agentúru SITA uviedli, že zatiaľ volebné prieskumy neplánujú.

Focus podľa riaditeľa agentúry Martina Slosiarika pred začiatkom moratória nič nové publikovať nebude.

AKO zatiaľ prieskum pred 2. kolom neplánuje, no výskumná riaditeľka agentúry Kamila Hříchová nevylučuje, že sa to zmení.

Volebné prieskumy pred druhým kolom volieb hlavy štátu zatiaľ neplánuje ani majiteľ agentúry Polis Slovakia Ján Baránek.

Porušenie moratória a prieskumy môže v prípade tlače pokutovať Ministerstvo kultúry (MK) SR.

Ministerstvo kultúry môže za to vydavateľovi alebo tlačovej agentúre dať pokutu od tisíc eur do 10-tisíc eur.

Prezidentské voľby 2019

Druhé kolo volieb prezidenta sa uskutoční v sobotu 30. marca od 7:00 do 22:00. Približne 4,43 milióna voličov si v ňom môže vybrať medzi dvoma najsilnejšími kandidátmi z prvého kola, Zuzanou Čaputovou a Marošom Šefčovičom.

Čaputová postúpila do 2. kola vďaka zisku 870 415 hlasov (40,57 percenta) a Šefčovič 16. marca získal 400 379 platných hlasov (18,66 percenta). Kampaň k 2. kolu sa začala dňom vyhlásenia oficiálnych výsledkov, teda v nedeľu 17. marca.