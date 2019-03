Dobré ráno: Kiska chystá stranu. Čo to spraví s Mostom či s KDH

Viaceré strany by zrazu mohli mať problémy.

19. mar 2019 o 23:02 Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/592707342&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Šušká sa okolo toho už niekoľko mesiacov, no posledné dni sa predsa len zdá, že klebety môžu mať reálny základ.

Prezident Andrej Kiska by po odchode z prezidentského paláca mohol naozaj vstúpiť do aktívnej politiky - a to rovno s novou politickou stranou.

Prečo takéto rozhodnutie, ako k nemu u Andreja Kisku prišlo, kto by mohol byť jeho súčasťou a čo spraví s politickou mapou Slovenska?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Petrom Tkačenkom.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Krátky prehľad správ

Prokurátor podal návrh na predĺženie väzby pre Alenu Zsuzsovú a ďalších obvinených v prípade vrážd Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Špeciálna prokuratúra žiada maximálne predĺženie, teda o sedem mesiacov.

Slovenskí biskupi sa stiahli a do prezidentských volieb už neplánujú nijako zasahovať. Pred druhým kolom by sa nemali objaviť ani oficiálne odporúčania Konferencie biskupov Slovenska, rozhodnutia KBS by sa mal držať aj trnavský arcibiskup Ján Orosch.

Európske krajiny začali prijímať opatrenia pre prípade, že by nastal tvrdý brexit bez dohody. Predseda britského parlamentu medzičasom rozhodol, že vláda nemôže na hlasovanie po tretíkrát predložiť rovnaký návrh dohody o podmienkach odchodu z Európskej únie.

Na Ukrajine sa tento rok objavilo už 30-tisíc prípadov osýpok, jedenásť z pacientov aj zomrelo. Dôvodom je, že na Ukrajine je zaočkovaných málo detí, v roku 2016 to podľa Svetovej zdravotníckej organizácie bol len 42 percent ukrajinských detí vo veku jedného roka. Aj pre celú Európu pritom platí, že minulý rok sa počet prípadov osýpok strojnásobil v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Dlhoročný prezident Kazachstanu a praktický samovládca krajiny Nursultan Nazarbajev včera po troch desaťročiach svojho vládnutia nečakane rezignoval. Nazarbajev viedol Kazachstan už od rozpadu Sovietskeho zväzu, teraz v prednahratom televíznom prejave povedal, že toto rozhodnutie 78-ročného prezidenta nebolo ľahké.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Za volantom je podcast o autách a automobilovom priemysle - novinky, správy, testy automobilov aj situácie z ciest. Vychádza každý piatok.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.