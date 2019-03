Koalícia sa zatiaľ nedohodla na podpore kandidátov na sudcov Ústavného súdu

Poslanci sa prikláňajú aj k tajnej voľbe, pokiaľ by zabezpečila sfunkčnenie ústavného súdu.

19. mar 2019 o 17:07 TASR

BRATISLAVA. Koaličné strany Smer, SNS a Most-Híd ešte nemajú dohodu na menách kandidátov, ktorých budú podporovať v novej voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR.

Predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Róbert Madej (Smer) sa prihovára za tajnú voľbu kandidátov, SNS nemá podľa predsedu klubu Tibora Bernaťáka problém s verejnou voľbou, hoci pripúšťa dohodu.

Verejná voľba nepriniesla výsledok

Madej potvrdil, že o dohode na menách v koalícii nevie, klub Smeru by sa mal k tejto téme stretnúť na budúci týždeň. Voľba by podľa neho mala byť tajná.

"Vyjadrujem veľkú nádej, že voľba bude tajná, pretože je to demokratický prejav vôle v parlamente," uviedol.

Bernaťák hovorí, že o menách kandidátov sa rozprávajú aj v klube SNS.

Poslanci sa prikláňajú aj k tajnej voľbe, pokiaľ by zabezpečila sfunkčnenie ústavného súdu.

"My sme stále hovorili, že súhlasíme s verejnou voľbou, nemáme s tým absolútne žiaden problém, ale vidíte, ako dopadla minulá voľba. To je dôvod, prečo uvažujeme nad tým, aby sa ten spôsob zmenil, aby sa podarilo navoliť dostatočný počet kandidátov," priblížil.

Bernaťák si zároveň myslí, že vo výbere je dostatočný počet kandidátov, ktorí môžu tento post obsadiť.

Koalícia sa zatiaľ na kandidátoch nedohodla

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) avizoval, že v pondelok sa má stretnúť klub strany Most-Híd.

Zároveň potvrdil, že dohoda o menách v koalícii zatiaľ nie je. Koalícia by sa podľa neho mala dohodnúť aj na tom, aby voľba kandidátov nebola hneď na začiatku schôdze parlamentu.

Gál ešte nevie povedať, či bude voľba tajná. "Doteraz sme volili tajne všetkých sudcov ústavného súdu, nebol s tým problém, ale keď budeme vidieť, že sú nejaké zákulisné dohody, ktoré môžu spochybniť to, aby voľba bola taká, ako si to predstavujeme my, ako demokratická spoločnosť, tak pôjdeme do verejných volieb," vysvetlil.

Nefunkčnosť ústavného súdu je pre ministra problém.

"Hocikedy sa môže stať situácia, že by sme potrebovali plenárne zasadnutie. Aj pre právnu istotu, aj pre chod demokracie je potrebné, aby bol ústavný súd obsadený minimálne tak, aby plénum mohlo fungovať," doplnil s tým, že zo strany Mosta-Híd je vôľa dohodnúť sa v rámci koalície.

Do novej voľby kandidátov na sudcov ÚS SR je prihlásených 29 uchádzačov. Ústavnoprávny parlamentný výbor ich bude vypočúvať vo štvrtok 21. marca a v piatok 22. marca.

Voľba kandidátov sa uskutoční na schôdzi Národnej rady SR, ktorá sa začne 26. marca.

Poslanci majú zvoliť 18 kandidátov, ktorých majú predložiť prezidentovi SR. Ten z nich má vymenovať deviatich sudcov za tých, ktorým sa 16. februára skončilo funkčné obdobie.