Pellegrini víta, že kandidáti na prezidenta v druhom kole sú proeurópski

Pellegrini aj v druhom kole vyjadril podporu Marošovi Šefčovičovi.

19. mar 2019 o 19:57 TASR

GELNICA. Premiér Peter Pellegrini (Smer) privítal, že sa do druhého kola prezidentských volieb dostali kandidáti, ktorí "sú garantmi normálneho fungovania politiky na Slovensku".

Do druhého kola 30. marca postúpili Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič.

"Som rád, že obaja kandidáti sú garantom aj našej jasnej proeurópskej orientácie, aj nášho členstva v Severoatlantickej aliancii, pretože ani u jedného z nich som nezbadal žiadne spochybňovanie tohto nášho ukotvenia, ktoré je nesmierne dôležité. V týchto turbulentných časoch je dôležité, aby sme mali prezidenta alebo prezidentku, ktorí budú držať túto líniu, pretože iného priestoru na existenciu krajiny niet," uviedol premiér v utorok pre novinárov k výsledkom prvého kola volieb.

Zároveň konštatoval, že ho "vyrušil" značný zisk hlasov pre kandidátov, ktorí pôsobia antisystémovo alebo "šliapu po našich hodnotách a histórii, a častokrát preferujú politiku, ktorá asi nepatrí do úplne demokratického sveta".

Treba pritom podľa neho otvorene analyzovať príčiny tohto javu.

V rámci druhého kola hlasovania vyjadril podporu pre Maroša Šefčoviča, aj keď ho priamo nemenoval.

"Ja by som si naozaj želal skúseného prezidenta, ktorý je skúseným politikom a od prvého dňa môže vhupnúť do toho veľmi turbulentného medzinárodného života, pretože tá politika v okolí sa zhoršuje a tá situácia je veľmi vážna. Myslím si, že krajina by možno potrebovala zmenu a mohla by mať konečne znova po rokoch v kresle prezidenta Slovenskej republiky profesionála," povedal Pellegrini po výjazdovom rokovaní vlády v Gelnici.

Zároveň dodal, že krajine prospieva, ak vie prezident a vláda fungovať spoločne a nie navzájom neustále súperiť.

Do druhého kola prezidentských volieb postúpili Zuzana Čaputová so ziskom 40,57 percenta hlasov a Maroš Šefčovič so ziskom 18,66 percenta hlasov.

Pellegrini sa vyjadril aj k otázke zasadania koaličnej rady.

Podľa neho sa zrejme uskutoční skôr na úrovni predsedov poslaneckých klubov ako politických lídrov, aj preto, že predseda Mostu-Híd Béla Bugár ide na operáciu.

"Ja si myslím, že koaličná rada sa stretne na úrovni predsedov poslaneckých klubov a bude riešiť 'technikálie' nasledujúceho zasadnutia parlamentu, a potom ten ďalší týždeň by sme sa mohli stretnúť aj v širšom a vyššom zložení," povedal.