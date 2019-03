SNS chce zmenu v zákone o stimuloch na výskum

Ministerstvo by malo mať oprávnenie skúmať zápis v registry partnerov verejného sektora.

20. mar 2019 o 12:04 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR by pri rozhodovaní o poskytnutí stimulov na výskum a vývoj malo mať oprávnenie skúmať zápis žiadateľa do registra partnerov verejného sektora (RPVS).

Navrhujú to poslanci Národnej rady (NR) SR Eva Smolíková, Tibor Bernaťák, Jaroslav Paška a Anton Hrnko (všetci SNS), ktorí predkladajú na marcovú schôdzu novelu zákona o stimuloch.

Po prijatí tejto úpravy bude ministerstvo školstva už pred vydaním rozhodnutia o poskytnutí stimulov skúmať, či je žiadateľ v registri zapísaný.

"Ministerstvo školstva žiadosť o stimuly zamietne, ak sa žiadateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do RPVS, nezapíše do tohto registra do 30 dní odo dňa podania žiadosti," uvádza sa v novele zákona.

Účinnosť novely sa navrhuje od 1. júna.