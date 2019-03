Remišová: Milióny eur, ktoré mohli využiť vedci a univerzity, prepadnú

Podľa Remišovej môže Slovensko prísť o ďalších sto miliónov eur.

20. mar 2019 o 12:13 TASR

BRATISLAVA. Slovensko príde o milióny, ktoré mohli využiť vedci a univerzity, uviedla to v stredu počas tlačovej konferencie poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová (OĽaNO).

Slovensko podľa nej príde o 81 miliónov eur pre zlé čerpanie eurofondov.

Prepadnuté milióny

"Minulý rok nám tak prepadlo 27 miliónov eur, dokopy je to 108 miliónov eur," skonštatovala Remišová.

Poukázala aj na to, že v tomto roku môže Slovensko prísť o ďalších sto miliónov, ktoré mohli byť využité na vedu a výskum.

Zlou správou podľa Remišovej je aj čerpanie v operačnom programe Veda a výskum.

"Od roku 2014 sme boli schopní vyčerpať len 9,7 percenta z celkovej sumy. Vo všetkých operačných programoch je slabé čerpanie, ale vo Vede a výskume je to katastrofálne," poznamenala Remišová s tým, že horšie je už na tom len operačný program Rybné hospodárstvo.

Podľa nej hrozí, že prídeme o ďalšie milióny. "Za posledné dva roky sa zas budú čerpať masívne finančné prostriedky, pričom budú často podporované aj nezmyselné projekty," povedala.

Čerpanie eurofondov nie je dostatočné

Podľa jej slov je na kvalitný vedecký alebo výskumný projekt potrebná aj viac ako ročná príprava, nie len niekoľko týždňov či mesiacov.

Remišová poznamenala, že sa bude pýtať premiéra Petra Pellegriniho (Smer), aké konkrétne kroky plánuje vláda v tejto súvislosti urobiť.

Podľa nej je čerpanie eurofondov veľmi nízke. Podobné otázky plánuje položiť Remišová aj na štvrtkovom (21. 3.) školskom parlamentnom výbore.

Poslankyňa NR SR v tejto súvislosti ponúkla aj tri riešenia. "Verejné peniaze by sa mali dávať len tým, ktorí niečo dokázali. Mali by sme podporovať firmy, ktoré majú inovačný potenciál a investujú do vedy a výskumu vlastné peniaze. Navrhujeme, aby im štát dával maximálne dvojnásobok z toho, čo investovali oni z vlastných zdrojov," vysvetlila Remišová.

Za druhý problém označila efektívnosť vynaložených peňazí. Podľa nej ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) veľkú časť dáva svojim organizáciám, napríklad Centru vedecko-technických informácií SR, ktorá patrí pod rezort školstva.

"Navrhujeme, aby každý národný projekt nad päť miliónov, bol hodnotený Útvarom hodnoty za peniaze," povedala Remišová.

Tretím problémom podľa nej je to, že Lubyová najskôr dáva peniaze a až potom sa skúma, kde ich treba investovať. Chcú, aby bola vypracovaná štátna vedná politika.