Dobré ráno: Robert Fico prskal na novinárov, z bytu Bašternáka sa nesťahuje

Expremiér sa postavil pred kamery.

20. mar 2019 o 23:15 Ján Krempaský, Zuzana Kovačič Hanzelová

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/593233500&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=false

Robert Fico sa po dlhšom čase prihlásil o slovo. Prišiel so stanoviskom špeciálnej prokuratúry, že s Antoninom Vadalom netelefonoval a talianska prokuratúra Vadalu ani neodpočúvala.

Novinárov vyzval, aby sa mu ospravedlnili a vytvoril si špeciálnu komisiu, ktorá ich bude najbližšie mesiace monitorovať a podávať na nich trestné oznámenia.

Ako to je s telefonátom Vadalu a Fica? Naozaj sa novinári pomýlili a neoverili si informácie? Volal, či nevolal expremiér s talianskym mafiánom?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozpráva s Jánom Krempaským.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME.

Krátky prehľad správ

Ministerstvo zdravotníctva chce, aby do škôlok mohli chodiť len zaočkované deti. Zákon dáva do medzirezortného pripomienkového konania, potom do vlády a do parlamentu. V praxi by mohli pravidlá povinného očkovania v škôlkach platiť v druhej polovici tohto roka.

Zuzana Čaputová sa vzdala funkcie podpredsedníčky Progresívneho Slovenska. Členkou strany zatiaľ zostáva, ak vyhrá prezidentské voľby, odíde aj z nej.

Andrej Kiska vypovedal na NAKA v súvislosti s jeho vydieraním. Kiska tvrdí, že počas voľby ústavných sudcov ho vydieral expremiér Robert Fico. Prezident predložil aj dôkazy. Robert Fico zatiaľ na výsluchu nebol.

Teresa Mayová požiadala o krátky odklad Brexitu. Chce, aby Británia vystúpila o tri mesiace neskôr, teda 30. Júna. Lídri EÚ posúdia odklad na štvrtkovom summite v Bruseli. Jean Claude Juncker však hovorí, že rozhodnú asi až na budúci týždeň.

Tribunál OSN zamietol odvolanie bývalého vodcu bosnianskych Srbov Radovana Karadžiča. Trest mu zvýšil na doživotie. Pôvodne mal trest 40 rokov väzenia za genocídu, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Karadžič je zodpovedný aj za masaker v Srebrenici, keď v roku 1995 zavraždili bosnianskosrbské sily 8-tisíc moslimských chlapcov a mužov.

