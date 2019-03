Pellegrini je za tajnú voľbu kandidátov na ústavných sudcov

Premiér verí, že poslanci zvolia minimálne šiestich kandidátov.

21. mar 2019 o 10:05 SITA

BRATISLAVA. Premiér Peter Pellegrini (Smer) verí, že parlament na blížiacej sa schôdzi zvolí dostatok kandidátov na ústavných sudcov, aby mal prezident možnosť vybrať minimálne troch ústavných sudcov.

"Mohol by sa nájsť dostatok hlasov aspoň na zvolenie toľkých kandidátov na sudcov, ktorí by garantovali a zabezpečili existenciu pléna ústavného súdu, aby mohol rozhodovať," povedal.

"Verím a želal by som si to, že sa koaliční poslanci dohodnú, aby voľby mohli byť tajné, ak je to jednou z podmienok volieb," uviedol s tým, že podporuje tajnú voľbu.



"Ak by niekto spochybnil voľby prezidenta, kto by rozhodol? Nabádam, verím, aby sa tentokrát našiel konsenzus na zvolenie aspoň šiestich, z ktorých by pán prezident mohol vybrať minimálne troch ústavných sudcov," povedal premiér.

Podľa neho by sa nemali voľby neustále vyhlasovať znova a znova pre neúspech voľby. Považuje to za zlý signál spoločnosti.