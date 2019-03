Prieskum Medianu: Čaputovú by v druhom kole volilo vyše 60 percent

Voliť by išlo 44 percent opýtaných.

21. mar 2019 o 12:32 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. V druhom kole by v prezidentských voľbách zvíťazila Zuzana Čaputová so ziskom 60,5 percenta. Jej súpera Maroša Šefčoviča by volilo 39,5 percenta.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Median SK pre verejnoprávnu RTVS.

Prečítajte si tiež: Z piatich percent na 40. Čaputovej zmierlivé vystupovanie trafilo dopyt

Čaputovú by podľa prieskumu podporili najmä mladší ľudia s vysokoškolským vzdelaním. Starší vo veku 65 a viac rokov a voliči s maturitou by volili skôr Maroša Šefčoviča.

V druhom kole by podľa meraní agentúry išlo voliť 44 percent opýtaných.

Agentúra robila prieskum v dňoch od 17. do 19. marca na vzorke 1014 opýtaných.

Agentúra Focus už výsledky svojich meraní do druhého kola zverejňovať nebude. Svoje dáta má zverejniť až vo volebnú noc na televízii Markíza.

V prvom kole zvíťazila Čaputová so ziskom 40,6 percenta. Šefčoviča, ktorého podporuje Smer, volilo 18,7 percenta voličov. Išlo o historicky najväčší rozostup medzi kandidátmi, ktorí postúpili do druhého kola.

Ak sa vám graf nezobrazuje správne, kliknite sem.