Výbor odobril skrátené konanie v súvislosti s opatreniami v prípade brexitu

Cieľom je minimalizovať dopady na Slovákov v Británii.

21. mar 2019 o 15:14 TASR

BRATISLAVA. Parlamentný výbor pre európske záležitosti schválil vo štvrtok skrátené legislatívne konanie v súvislosti s návrhom zákona lex brexit pre prípad brexitu bez dohody.

"Pravdepodobnosť brexitu bez dohody stále pretrváva a ďalší vývoj v tejto chvíli nie je možné odhadnúť," povedal šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák (nominant Smeru).

Dopady na Slovákov

Vzhľadom na nepredvídateľnosť ďalšieho vývoja je podľa neho žiaduce schváliť lex brexit v skrátenom legislatívnom konaní.

"Zámerom navrhovaných legislatívnych zmien je zabezpečenie reciprocity ku garanciám ponúkaných občanom EÚ v Spojenom kráľovstve tak, aby v prípade brexitu bez dohody zostal právny status občanov zachovaný a bolo im zaistené rovnaké zaobchádzanie," vysvetlil.

Lex brexit novelizuje viacero právnych noriem týkajúcich sa napríklad práva na pobyt, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti či uznávania dokladov o vzdelaní.

Pripravení na brexit

Lajčák pripomenul, že vzhľadom na záujem vyhnúť sa katastrofickému scenáru odchodu Veľkej Británie bez dohody, je veľká pravdepodobnosť, že Európska rada vyhovie britskej žiadosti o predĺženie prechodného obdobia odchodu Veľkej Británie z EÚ.

"V prípade, že by to bolo do 30. júna, môže to nastať kedykoľvek, a v takom prípade je pochopiteľné, že je potrebné byť pripravení a je nevyhnutné schváliť návrh zákona lex brexit do 29. marca," poznamenal poslanec Martin Klus (SaS).

V prípade, že sa prechodné obdobie predĺži na 30. jún, nevidel dôvod na skrátené legislatívne konanie.