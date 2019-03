Pellegrini si vie predstaviť odklad brexitu, pozdáva sa mu termín do eurovolieb

Dátum odkladu brexitu zostáva podľa premiéra otázny.

21. mar 2019 o 17:07 TASR

BRATISLAVA/BRUSEL. Slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer) si podľa vlastných slov vie predstaviť odklad brexitu.

Otázny však zostáva dátum. Pozdáva sa mu termín do európskych volieb, ktoré sa konajú v máji. Uviedol to vo štvrtok v Bruseli, kde sa zúčastňuje na summite Európskej rady.

Odklad brexitu by podľa neho bol možný, ak bude Británia deklarovať schválenie dohody.

"Dátum je otázny. Mne osobne sa pozdáva tiež dátum do konania európskych volieb, aby sme sa nevystavili prípadným právnym otázkam, či sa Briti mali alebo nemali možnosť zúčastniť volieb do Európskeho parlamentu, ak by v tom čase Británia ešte bola súčasťou Európskej únie," konštatoval predseda vlády SR.

Slovensko musí v prípade neschválenia dohody počítať aj s prípadným tzv. tvrdým brexitom.

"Slovensko na to pripravené je a otázka je, či je na to pripravená Británia. To už som si nie úplne istý," zdôraznil Pellegrini.

Britská premiérka Theresa Mayová v stredu (20. 3.) zaslala oficiálny list predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi, v ktorom vyzvala národných lídrov EÚ, aby podporili návrh na odklad brexitu do 30. júna.