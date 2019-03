Nekonečné péenky. Ako vyzeral pätnásťročný príbeh Jozefa Majského a slovenských súdov

Majský sa zrejme trestu vyhne.

21. mar 2019 o 19:45 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Keď na jeseň 2002 polícia zadržala na hraničnom priechode s Rakúskom podnikateľa Jozefa Majského, podozrivého z vytunelovania skrachovanej nebankovky Horizont Slovakia, mohlo sa zdať, že trestu neunikne.

Ešte v ten deň bol obvinený zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a trestného činu podvodu v súvislosti s krachom nebankovky Horizont Slovakia.

Majský bol v tom čase podozrivý, že od Vladimíra Fruniho fiktívne odkúpil skrachovanú firmu a vytiahol z nej všetky peniaze, ktoré v nej zostali.

Tri dni na to ho Okresný súd Košice I vzal aj do vyšetrovacej väzby. O necelé dva roky neskôr, v júli 2004, polícia ukončila vyšetrovanie prípadu, prokurátorovi navrhla podať obžalobu a ten to akceptoval.

Prvé pojednávanie bolo naplánované na november 2005. Vplyvný podnikateľ a privatizér Jozef Majský sa však začal brániť. A krátko po podaní obžaloby putoval z väzby na slobodu.

Píše sa rok 2019 a Jozef Majský stále nie je právoplatne odsúdený. Najvyšší súd vo štvrtok rozhodol, že pre jeho zlý zdravotný stav prerušuje trestné stíhanie. O pol roka skontroluje, či sa mu polepšilo. Dovtedy sa konať nebude.

Dôležitá nahrávka

Ešte v roku 2002 sa denník SME dostal k videozáznamu, ktorý si Vladimír Fruni nahral v čase, keď sa ukrýval pred políciou v Chorvátsku.