Pokračuje vypočúvanie kandidátov na ústavných sudcov pred výborom

V piatok sa predstaví jeden nový kandidát o post ústavného sudcu Vlastimil Pavlikovský.

22. mar 2019 o 10:10 (aktualizované 22. mar 2019 o 10:58) TASR, SITA

BRATISLAVA. Parlamentný výbor začal dnešné vypočúvanie uchádzačov o post ústavných sudcov Ivanom Fiačanom a Michalom Matulníkom.

Počas dnešného vypočúvania čaká Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR 14 kandidátov.

Advokát Fiačan pred výborom uviedol, že jeho motiváciou uchádzať sa o post je dôvera, ktorú do jeho osoby vložili navrhovatelia.

Podľa Matulníka sa sudcovia musia neustále vzdelávať a svoje rozhodnutia patrične odôvodňovať. Výbor dnes vypočuje aj bývalého politika Radoslava Procházku, štátnu tajomníčku rezortu spravodlivosti Editu Pfundtner či šéfku Najvyššieho súdu SR Danielu Švecovú.

"Iba by som si dovolil poukázať na môj motivačný list. Ďalším motivačným prvkom je prejavená dôvera voči mojej osobe," povedal na úvod Fiačan.

Poslancov zaujímal Fiačanov názor na rozhodnutie Ústavného súdu SR z konca januára tohto roka, v ktorom označil ústavný zákon za protiústavný.

"S týmto nálezom sa nemôžem stotožniť. Ak sme dali kompetenciu Súdnej rade SR posudzovať sudcov, nerozumiem, prečo bolo potrebné v tomto smere ešte meniť Ústavu SR zo strany poslancov ústavným zákonom," povedal Fiačan.

Na záver doplnil, že najväčším problémom slovenskej justície je preťaženosť jednotlivých súdov a ich materiálneho vybavenia.

Michal Matulník tiež reagoval na rozhodnutie ústavného súdu. Podľa jeho slov išlo v istom smere o odvetu súdu k parlamentu.

"Viem si predstaviť prípady, keď zasiahne Ústavný súd SR a zruší ústavný zákon. V zásade je to možné, ale opäť zdôrazňujem, že v extrémnych prípadoch. V tomto rozhodnutí bolo cítiť odvetu voči parlamentu zo strany Ústavného súdu SR. Nepovažujem to za dobré a takto by súd nemal rozhodovať," povedal Matulník.

Advokát dostal otázku aj na spôsob voľby sudcov v Národnej rade SR. "Je jedno či je voľba tajná, alebo verejná. Ide o proces, ktorý by mal byť úspešný tak, aby mohol Ústavný súd SR fungovať v plnom zložení," uzavrel.

V piatok sa predstaví jeden nový kandidát o post ústavného sudcu Vlastimil Pavlikovský. Nominovali ho Právnická fakulta UK v Bratislave, Paneurópska vysoká škola a Fakulta práva Janka Jesenského Vysokej školy Danubius.

Ďalší kandidáti už boli vypočúvaní v januári. Sú to Ivan Fiačan, Michal Matulník, Miloš Maďar, Peter Molnár, Edita Pfundtner, Zuzana Pitoňáková, Radoslav Procházka, Peter Straka, Ľuboš Szigeti, Robert Šorl, Daniela Švecová, Michal Truban a Martin Vernarský.

Do voľby je celkovo prihlásených 29 uchádzačov, väčšina z nich kandiduje opäť. Pri prvej voľbe parlament nezvolil žiadneho kandidáta.

Kandidátmi na sudcov Ústavného súdu SR sú Pavol Boroň, Martin Javorček, Michal Matulník, Vlastimil Pavlikovský, Edita Pfundtner, Peter Straka, Anton Dulak, Eva Kováčechová, Katarína Čechová, Rastislav Kaššák, Peter Melicher, Stanislav Irsák, Michal Ďuriš, Ivan Fiačan, Štefan Kseňák, Pavol Malich, Radoslav Procházka, Miloš Maďar, Ľuboš Szigeti, Marek Tomašovič, Michal Truban, Libor Duľa, Radovan Hrádek, Daniela Švecová, Ladislav Duditš, Peter Molnár, Robert Šorl, Martin Vernarský a Zuzana Pitoňáková.

Voľba kandidátov sa uskutoční na schôdzi Národnej rady SR, ktorá sa začne 26. marca.

Poslanci majú zvoliť 18 kandidátov, ktorých majú predložiť prezidentovi SR. Ten z nich má vymenovať deviatich sudcov namiesto tých, ktorým sa 16. februára skončilo funkčné obdobie.