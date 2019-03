SNS nemá favorita. Tittelovi je bližší Šefčovič, Zelník si počká na debaty

Danko si ešte vlani želal za prezidentku ženu.

22. mar 2019 o 18:41 Lucia Krbatová

Predseda SNS Andrej Danko chcel najprv v Prezidentskom paláci ženu, teraz, keď sa mu to môže splniť, mlčí.(Zdroj: FOTO SME- JOZEF JAKUBČO )

BRATISLAVA. Pred rokom si predseda SNS Andrej Danko želal za prezidentku ženu. Necelé dva týždne pred druhým kolom prezidentských volieb sa mu prianie môže splniť, keďže Zuzana Čaputová je jasnou favoritkou, no Danko aj jeho SNS mlčia.

Prečítajte si tiež: Z piatich percent na 40. Čaputovej zmierlivé vystupovanie trafilo dopyt

Ani pred druhým kolom strana zrejme nepodporí žiadneho z kandidátov. Teda ani Maroša Šefčoviča, ktorý kandiduje za koaličný Smer.

"Konečne by to mala zobrať do rúk nejaká žena a začať robiť poriadok," hovoril Danko vlani vo februári o prípadnej prezidentskej kandidátke.

Jeho kolegovia z SNS hovoria, že mal na mysli inú ženu ako Čaputovú. "Nie je žena ako žena," hovorí poslanec Dušan Tittel.

Poslanca Štefana Zelníka otázka na Dankovu túžbu mať prvú prezidentku rozladila. "Pýtate sa ma na veci, ako keby som ja chcel vedieť, čo si myslí váš kolega," povedal.

Nevyjadrenie podpory Šefčovičovi, ktorý je poslancom SNS bližší, je podľa Václava Hřícha z agentúry AKO "zdvihnutý prst smerom ku koalícii" a podľa neho súvisí s napätými vzťahmi so Smerom.

Zelníka sklamal Harabin