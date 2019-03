Nič tam nie je? Naopak, na východe je toho veľa (anglický podcast)

Cudzinci v anglickom podcaste rozprávajú o svojich zážitkoch z cestovania po Slovensku.

23. mar 2019 o 8:18 Michaela Terenzani

Vypočujte si podcast:

Východ sa nekončí za Prešovom a Košicami, a je tam toho viac než dosť. James Thomson sa o tom presvedčil na svojich cestách po východnom Slovensku. V tomto dieli podcastu sme sa pozreli na Bardejov a jeho známe stredoveké námestie, drevené kostolíky, ktoré patria do svetového dedičstva UNESCO, a na národný park Poloniny. Na cestách po miestach, kam diaľnica nevedie, zabudnete na čas a uvidíte krásu, akú ste ešte nevideli.

Spectacular Slovakia je podcast s tipmi pre cestovateľov, ktorý pripravuje redakcia The Slovak Spectator ako jeden zo svojich cestovateľských produktov. Predplatitelia The Slovak Spectator dostávajú podcast každý štvrtok priamo do svojho inboxu.