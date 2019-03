Zmluvu s USA podľa Pellegriniho zneužili pre politickú hádku, nevidí v nej riziko

Premiéra prestáva baviť odkláňanie pozornosti od podstatných tém.

22. mar 2019 o 15:26 TASR

BRATISLAVA. Slovensko má iné problémy ako nejakú "polorozrokovanú" pracovnú dohodu so Spojenými štátmi americkými, a tým by sa mala vláda venovať. Myslí si to premiér Peter Pellegrini (Smer), ktorého prestáva baviť odkláňanie pozornosti od podstatných tém.

Na piatkovom rokovaní o obrannej spolupráci s USA si vypočuje názory ministrov zahraničia a obrany Miroslava Lajčáka (nom. Smeru) a Petra Gajdoša (SNS).

Dodáva, že dohoda, o ktorej je reč, a ktorá nie je ešte dohodnutá, nepredstavuje riziko.

"Skôr by sme sa mali venovať ďalej školstvu, zdravotníctvu, poľnohospodárstvu, vede a výskumu a prepadnutým eurofondom. Radšej o tom by som sa rozprával ako o polorozjednanej zmluve s USA, ktorá je v nejakom polopracovnom režime a nepredstavuje riziko. Už ma prestáva baviť takéto odkláňanie od podstatných tém, ktoré trápia ľudí," povedal novinárom premiér.

Šéfovi vládneho kabinetu sa zdá, že sa niekto účelovo snaží tému dohody s USA vytiahnuť na diskusiu a robiť z toho veľkú politickú hádku.

"Alebo vytvárať dojem, že niekto ide ochraňovať krajinu pred výraznou stratou suverenity, hoci nám nehrozí. Nič nie je vyrokované. Zas mi to príde ako zástupný problém," poznamenal.

Na piatkovom stretnutí s Lajčákom a Gajdošom chce od nich počuť, aký je aktuálny stav a proces v prípade dohody.

Podľa Danka USA peniaze neponúkli

Prečítajte si tiež: Danko v súvislosti s USA uviedol podľa ministerstva viacero nepresností

Ministerstvo obrany minulý týždeň informovalo, že sa nebude ďalej zúčastňovať na rokovaniach o finančnej pomoci v rámci Dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými.

Rozhodnutie Ministerstva obrany SR prekvapilo rezort diplomacie, kritizoval ho aj prezident SR Andrej Kiska a niektorí opoziční aj koaliční poslanci.

Šéf parlamentu a SNS Andrej Danko následne vyhlásil, že nikto neodmietol financie z USA na opravu slovenských letísk, lebo žiadne financie ponúknuté neboli.

Ministerstvo obrany potom vysvetlilo, že neodmietlo financie z USA na modernizáciu vojenských letísk.

Najprv však podľa neho treba dokončiť rokovania o Dohode o obrannej spolupráci.

Tie má podľa Gajdoša v gescii rezort diplomacie, ktorý však zatiaľ neakceptoval pripomienky Gajdošovho rezortu.

Lajčák dohodu schvaľuje

Prečítajte si tiež: Prečo sa esenesácky puč nesmie brať fatálne

Lajčák dohodu vysvetľoval poslancom na štvrtkovom (21.3.) parlamentnom výbore pre európske záležitosti.

Zdôraznil, že rozhodnutie o uzavretí dohody je politické rozhodnutie, proces beží a nie je ešte dohoda na texte dokumentu.

O tom, či 105 miliónov dolárov od USA na modernizáciu vojenských letísk Slovensko potrebuje, musí podľa Lajčáka rozhodnúť ministerstvo obrany.

Podpis dohody by bol podľa neho pre Slovensko dobrý.

SNS potom vyhlásila, že očakáva od premiéra, aby pri dohode odmietol pokračovať v postupe, ktorý zvolil rezort diplomacie.

Podpredseda SNS Jaroslav Paška nevidí v dokumente pomoc Slovensku, ale dobudovanie kapacít pre americkú armádu na území Slovenska.

Kritizoval Lajčáka a hovoril napríklad o budovaní muničných skladov.

Ministerstvo zahraničia sa voči jeho vyjadreniam ohradilo. Zdôraznilo, že nerokuje o muničných skladoch, pristávacích dráhach alebo skladoch paliva.