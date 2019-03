Zahraničná novinárka o našich voľbách: Otvorte okná a veci sa zmenia

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

22. mar 2019

1. Po čom túžia voliči Zuzany Čaputovej? Morality, decency and change. What do voters want from Zuzana Čaputová?

2. Opustil svet excelovských tabuliek a radšej si otvoril čajovňu. Marian Polak opisuje svoj návrat na Slovensko: Tea house owner can anticipate what's to come after working abroad

3. Vysmieva sa pokrytectvu. Rapper Vec vyhral cenu za skladbu roka: Critical 'Slovák' wins Song of the Year

4. Prejdite sa po najväčšom stavenisku v strednej Európe: What does the biggest construction site in central Europe look like?

5. Slováci povedali jasné nie Smeru a jeho politike, píše Michaela Terenzani: A vote for Čaputová and against Smer

6. Legendárna Metallica v symfonickej verzii, ochutnávka pív z remeselných pivovarov či festival anime. V Bratislave je budúci týždeň čo robiť: Top 10 events in Bratislava

7. Briti žijúci na Slovensku sa pripravujú na brexit. Na čo by nemali zabudnúť? Police recommend pre-Brexit registration to British citizens

8. Školstvo stále zaostáva. Kde štát nestíha, zasahujú firmy a a tretí sektor: Why should companies and NGOs help schools?

9. Vyberte sa do Štiavnických vrchov. Legendárne Sitno je ľahko dostupné. The secret and legendary volcano: Mount Sitno

10. Šefčovič postúpil aj s guľou na nohe. Šefčovič made it to the second round, despite "ball and chain"

11. Zahraničná novínárka o našich voľbách: Otvorte okná a veci sa zmenia: Open those windows, please

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.