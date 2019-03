Pellegrini: Máme dosť kandidátov na eurokomisára v prípade úspechu Šefčoviča

Pellegriniho mrzí, že koaličný Most podporil v druho kole Čaputovú.

22. mar 2019 o 16:51 TASR

BRUSEL, BRATISLAVA. V prípade úspechu Maroša Šefčoviča v druhom kole prezidentských volieb nebude pre slovenskú vládu problémom ponúknuť vhodného náhradníka alebo náhradníčku do štruktúr Európskej komisie.

Slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer) to uviedol v piatok počas bruselského summitu EÚ.

Od Mosta očakával podporu Šefčoviča

Zároveň priznal, že ho mrzí podpora koaličnej strany Most-Híd pre Šefčovičovu protikandidátku Zuzanu Čaputovú.

Premiér upozornil, že koaličná zmluva nezaväzuje partnerov vo vláde podporovať nejakých spoločných kandidátov, na svoje rozhodnutie má teda Most-Híd právo.

"Ale osobne by som čakal, že Most-Híd ako náš koaličný partner, aj vzhľadom na kvalitu nami navrhnutého kandidáta, odporučí voliť Maroša Šefčoviča, a nie Zuzanu Čaputovú. Očakával som to a bol som nemilo prekvapený tým, ako sa zachoval Most-Híd. To musím otvorene povedať," priznal Pellegrini.

Prípadná náhrada za Šefčoviča

Na dodatočnú otázku TASR, či má jeho vláda pre prípad volebného úspechu Šefčoviča prichystané nejaké mená pre obsadenie postu eurokomisára alebo eurokomisárky, Pellegrini zdôraznil, že vo vláde a všeobecne na Slovensku je niekoľko "dostatočne fundovaných" kandidátov, ktorí by mohli výkon funkcie eurokomisára dôstojne zvládnuť.

"Hovoriť teraz o menách je predčasné, ale ak by bol Maroš Šefčovič novým prezidentom Slovenskej republiky, Slovensko vie poskytnúť veľmi dôstojného kandidáta na post eurokomisára, ktorý nebude mať problém prejsť híringom v Európskom parlamente," odkázal premiér.

Híring je proces vypočúvania týkajúci sa odbornej a morálnej spôsobilosti, ktorým cez výbory europarlamentu prechádza každý kandidát na nejaký post v exekutíve EÚ.

Pellegrini spresnil, že táto ponuka sa týka rovnako žien, ako aj mužov.

Slovensko podľa jeho slov nebude mať problém - v prípade potreby - ponúknuť "šikovnú kandidátku" do eurokomisie.

"Som človek, ktorý bude dbať na profesionalitu, a ak nám ju poskytne kandidátka, tak sa tomu nebránim. V mojej vláde je rekordný počet žien od obdobia vzniku Slovenskej republiky a určite nemáme problém s tým, aby ženy obsadzovali najvyššie posty, či už v domácej, alebo zahraničnej politike," vysvetlil.