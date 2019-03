Pellegrini po stretnutí: Rokovania s USA musia garantovať suverenitu

Zmluva s USA nesmie byť podľa Pellegriniho mandátom na prítomnosť cudzích vojsk na Slovensku.

22. mar 2019 o 18:25 (aktualizované 22. mar 2019 o 18:49) TASR

BRATISLAVA. Ak sa má rokovať s akýmkoľvek štátom, v tomto prípade Spojenými štátmi americkými, tak len za podmienky, že bude absolútne garantovaná suverenita SR a neporušenie ústavy a zákonov SR.

Vyhlásil to premiér SR Peter Pellegrini (Smer) po piatkovom rokovaní s ministrom obrany Petrom Gajdošom (SNS) a ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom (nom. Smeru).

Predseda vlády povedal, že tento postoj je výsledkom ich debaty a dajú ho ešte v utorok (26. 3.) odobriť Koaličnej rade.

Premiér a ministri sa taktiež dohodli, že takáto zmluva nesmie byť mandátom na akúkoľvek prítomnosť vojenských síl Spojených štátov amerických na území Slovenska.

"Nikto nemôže Slovensku prikazovať akékoľvek projekty, pokiaľ si ich samé neželá. Za takýchto podmienok sa môže pokračovať v rokovaniach," povedal Pellegrini.

Upozornil, že momentálne nie je k dispozícii finálny text akejkoľvek dohody.

"Sú to len návrhy a protinávrhy. Na stole dnes nie je finálny text, o ktorom by sme mohli rozhodnúť," podotkol.

Deklaruje, že ak by na stôl prišiel finálny text, ktorý by negarantoval suverenitu a územnú celistvosť Slovenska a vnucoval by projekty, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo pre SR, zmluva by nemohla prejsť Bezpečnostnou radou, vládou a ani Národnou radou SR.

"Chcem všetkých uistiť, že sa nič zlé nedeje a, prosím, nech sa nikto nedá zatiahnuť do boja, ktorý je zbytočný. Slovensko nečelí momentálne žiadnemu ohrozeniu, lebo svoje rozhodnutia má plne v rukách," vyhlásil premiér.

Takýto postoj chce prezentovať aj v utorok na Koaličnej rade.

Ministerstvo obrany (MO) SR minulý týždeň informovalo, že sa nebude ďalej zúčastňovať na rokovaniach o finančnej pomoci v rámci Dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými.

Rozhodnutie ministerstva obrany prekvapilo rezort diplomacie, kritizoval ho aj prezident SR Andrej Kiska a niektorí opoziční aj koaliční poslanci.

Šéf parlamentu a SNS Andrej Danko následne vyhlásil, že nikto neodmietol financie z USA na opravu slovenských letísk, lebo žiadne financie ponúknuté neboli.

MO SR potom vysvetlilo, že neodmietlo financie z USA na modernizáciu vojenských letísk.

Najprv však podľa neho treba dokončiť rokovania o Dohode o obrannej spolupráci.

Tie má podľa Gajdoša v gescii rezort diplomacie, ktorý však zatiaľ neakceptoval pripomienky Gajdošovho rezortu.

Lajčák dohodu vysvetľoval poslancom na štvrtkovom (21.3.) parlamentnom výbore pre európske záležitosti.

Zdôraznil, že rozhodnutie o uzavretí dohody je politické rozhodnutie, proces beží a nie je ešte dohoda na texte dokumentu.

O tom, či 105 miliónov dolárov od USA na modernizáciu vojenských letísk Slovensko potrebuje, musí podľa Lajčáka rozhodnúť ministerstvo obrany.

Podpis dohody by bol podľa neho pre Slovensko dobrý.

SNS potom vyhlásila, že očakáva od premiéra, aby pri dohode odmietol pokračovať v postupe, ktorý zvolil rezort diplomacie.

Podpredseda SNS Jaroslav Paška nevidí v dokumente pomoc Slovensku, ale dobudovanie kapacít pre americkú armádu na území Slovenska.

Kritizoval Lajčáka a hovoril napríklad o budovaní muničných skladov. Ministerstvo zahraničia sa voči jeho vyjadreniam ohradilo.

Zdôraznilo, že nerokuje o muničných skladoch, pristávacích dráhach alebo skladoch paliva.