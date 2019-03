Súdny znalec: Zneužívanie detí sa väčšinou deje na relatívne dobrovoľnej báze

Denník SME otvoril tému sexuálneho zneužívania maloletej osoby. Začalo sa v detskom tábore, keď mala Katarína Danová 13 rokov. Svoj traumatický príbeh zverejnila až teraz o 16 rokov neskôr. Súdny znalec a klinický psychológ DUŠAN KEŠICKÝ hovorí, že pedofili získavajú obete hlavne manipulatívnym spôsobom.

Prečo si niektoré obete uvedomia, že išlo o zneužívanie až neskôr?

Potrebujú získať emočný odstup. Keď sú v tom ponorené, priveľmi sa ich to dotýka. Keď sa časom zážitok opuzdrí, akoby sa dostal do ochrannej ulity, už nie je taký ohrozujúci a vidia ho zvonku.

Vtedy to už nie je také citovo bolestivé. A vstupujú do toho aj iné faktory. Nie sú na to sami, zdôveria sa blízkym a aj tí vedia vecami pohnúť. Niekedy dokonca aj proti vôli obetí.

Prečo majú deti tendenciu chrániť po odhalení alebo pri podozreniach svojich zneužívateľov?

Pretože k nim majú pozitívny vzťah. Nie sú v tom vzťahu nasilu, ale dobrovoľne. Často ide o človeka, ktorý má blízko k deťom. Je tu akýsi donucovaco-poskytovací vzťah. Prečo by sa to nemalo dieťaťu páčiť.

No sú prípady, keď už deti povedali, že sa im to nepáči, a zneužívanie pokračovalo.

Nezastavili to, lebo bilancovali. Aj my dospelí zvažujeme, či sa postavíme bezpráviu, alebo je pre nás výhodnejšie pasívne ho prijímať.

Javí sa to až bezvýchodiskovo. Snažíte sa povedať, aby rodičia vychovávali deti tak, aby vedeli identifikovať riziká.

Aby vedeli identifikovať riziká, nebezpečné signály neadaptívneho správania. Pokiaľ chce niekto zneužívať dieťa, vieme tomu zabrániť len tak, že dieťa budeme správne viesť.

Čo môže robiť okolie?

Prelínajú sa tam dve polohy - že to nevieme a že to nechceme riešiť. Ja keď idem okolo detského kútika, je to profesionálna deformácia, sledujem vzťahy medzi deťmi, medzi dospelými a deťmi. Najmä ako sa nejaký muž správa k nejakému dievčatku, všímam si, či to je otec, alebo nie. Ostatní ľudia majú dosť svojich starostí a ani to nevedia rozpoznať.

Aké prejavy u detí môžu vyvolať dôvodné podozrenia zo zneužívania?

Tie znaky sú nešpecifické, čiže dieťa tak reaguje vždy, keď je v strese. Ak je konflikt medzi matkou a otcom, dieťa reaguje znakmi, ktoré môžu svedčiť pre to, že je traumatizované konfliktom a rovnako môže byť traumatizované sexuálnym zneužívaním. Toto nevieme rozlíšiť. Jediný špecifický znak je, že dieťa má skúsenosť s niečím, čo by nemalo mať. Nadobudnúť ju však mohlo aj sprostredkovane.

Keď sme si dohadovali tento rozhovor, veľký dôraz ste kládli na rozdiel medzi pedofíliou a sexuálnym zneužívaním nepedofilným. Ako to teda je?

Sexuálne zneužívanie detí sa môže diať na báze pedofilnej, to znamená, že páchateľ je deviant, ale aj na báze nepedofilnej. Vtedy ide o psychopata, ktorý nevie situačne ovládať pudy. Ale nie je pedofil, pretože keby bol pri dospelej žene, tak uprednostní tú.

Ak zovšeobecníme prípad, o ktorom píšu kolegovia, čiže ak si dospelí ľudia, povedzme štyridsiatnici, začnú s násťročnými dievčatami, dá sa to považovať za pedofíliu?

To, čo je najpodstatnejšie z psychologického hľadiska je, či tá žena vyzerá, alebo nevyzerá detsky bez ohľadu na to, koľko má rokov. Ak niekto vyzerá vyspelo, nie je možné hovoriť o pedofílii, ani ak ide aj o 12-ročné dieťa. Nenapĺňalo by to podstatu detského výzoru.

Je to však porucha?

Ja to nazývam nedisciplinovanosť.

Ešte inak, je normálne, ak muža vzrušujú aj mladé dievčatá bez toho, aby s nimi niečo robil?

Ony ho vzrušujú, lebo nemajú na čele napísané, koľko majú rokov. Nemôžeme to považovať za patológiu. Nejde o vzťah, ale s vysokou pravdepodobnosťou o uspokojenie sexuálneho pudu.

Normálne to nie je, ale nie je to hrubá patológia. Keď si zoberiete, že máte vyspelé 12-ročné dievča a nezrelého 18-ročného chlapca, tak sú na jednej úrovni. On si inú frajerku ani nenájde.

Do ktorej kategórie spadajú spomínané "nedisciplinované" osoby?

Tam ide o psychopatov. Je psychopatické nedokázať kontrolovať takú závažnú vec, ako je uspokojovanie svojho pudu. A to, či konkrétna osoba je, alebo nie je pedofilná, to zistíme vyšetrením konkrétnej osoby.