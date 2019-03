Pellegrini kritizoval SNS, vzťahy v koalícii sa mu prestávajú páčiť

V utorok sa bude konať koaličná rada.

24. mar 2019 o 12:11 (aktualizované 24. mar 2019 o 12:43) SITA, Marek Poracký

BRATISLAVA. "Pokračovať v rokovaniach (o zmluve s USA, pozn. red.) nie je nič zlé. Nerobme z toho divadlo," vyhlásil premiér Peter Pellegrini zo Smeru v diskusnej relácii TA3 V politike.

Bola to jeho reakcia na to, že koaličná SNS na čele s Andrejom Dankom sa ostro vyhraňuje voči Dohode o obrannej spolupráci s USA. Američania Slovensku ponúkajú 105 miliónov dolárov, teda takmer 93 miliónov eur.

Američania ich chcú použiť na opravu vojenských letísk v Kuchyni a na Sliači. Aktuálne sa o tejto dohode rokuje, na starosti ju má ministerstvo zahraničný vecí na čele s Miroslavom Lajčákom (nom. Smeru).

Keďže však ide o investície do vojenských letísk, rokovaní sa má zúčastňovať aj ministerstvo obrany. Na jeho čele stojí Peter Gajdoš z SNS. To už skôr vyhlásilo, že na týchto rokovaniach sa zúčastňovať nebude.

Rokovania s ministrami

Napríklad Jaroslav Paška z SNS tieto rokovania prirovnal k vojenskej spolupráci k augustu 1968.

„Tento dokument je takým istým pozývacím listom, aký napísal Vasil Biľak. A dobre vieme, že z toho bola trvalá prítomnosť vojsk Varšavskej zmluvy,“ vyhlásil na tlačovej konferencii Paška.

SNS ešte skôr vyhlásila, že ak sa takáto dohoda odklepne, odíde z koalície. Považuje ju za zásah do suverenity.

Pellegrini tieto vyhlásenie v TA3 označil za predčasné a zbytočne tvrdé. Hovoril dokonca o teatrálnych vyhrážkach a gestách.

O pomoci pre vojenské letiská sa bude v utorok rozprávať aj koaličná rada. Ešte pred ňou sa Pellegrini stretol v piatok podvečer nielen s Lajčákom, ale aj Gajdošom.

Na stretnutí sa dohodli na spoločnom postoji k zmluve medzi USA a Slovenskom. Dohodli sa tiež na tom, že ak sa má rokovať s Američanmi, tak len pod podmienkou, že bude garantovaná suverenita a neporušenie ústavy a zákonov.

Zmluva s Američanmi Pellegriniho zároveň nesmie byť mandátom na akúkoľvek prítomnosť vojenských síl Spojených štátov amerických na území Slovenska.

Danko predložil návrhy sám

Okrem koaličnej rady sa v utorok začína aj schôdza parlamentu. Na nej by mali poslanci rokovať aj o nových opatreniach, ktoré do parlamentu predložil šéf SNS Andrej Danko.

Navrhol v nich znížiť daň z pridanej hodnoty z 20 percent na desať na potraviny a tlač, ako nižšiu daň z príjmu právnických osôb z aktuálnych 21 percent na 15. Ani toto sa Pellegrinimu nepáči.

"Nenaťahujme tetivu na luku tak, že praskne. Mne sa to prestáva páčiť," vyhlásil premiér v TA3. Základným dokumentom je podľa neho programové vyhlásenie vlády. To hovorí, že Slovensko má mať v roku 2020 vyrovnané hospodárenie.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť ešte skôr vyrátala, že Dankove opatrenia by mali stáť 1,35 miliardy eur. Ak by vláda neprijala žiadne opatrenia, v praxi by to znamenalo deficit dve percentá.

Rozkol v strane nie je

Premiér v TA3 hovoril aj o tom, či je v strane Smer rozkol alebo nie. Tento týždeň totiž predseda Smeru Robert Fico zaútočil na médiá, aj denník SME.

Výstupy Fica Pellegrini vnímal len z diaľky, keďže bol na východe Slovenska a následne v Bruseli. Pellegrini zareagoval, že strana Smer sa bude brániť, ak o nej budú písané nepravdy, klamstvá.

Nevníma, že by bol v Smere nejaký rozkol, ale zároveň pripomenul, že ich strana nikdy neperie špinavú bielizeň na verejnosti, ale vydiskutujú si to "doma".

Okrem toho avizoval, že po prezidentských voľbách čakajú stranu diskusie na tému ako ďalej.

„Ak chceme byť naďalej najúspešnejšia strana v dejinách Slovenska, musíme sa porozprávať, ako sa prispôsobiť novej dobe,“ povedal Pellegrini. Otázka možného nového predsedu podľa neho na stole nie je.