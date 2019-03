Erik Tomáš zo Smeru nevidí dôvod na predčasné voľby

Erik Tomáš verí, že dohoda s USA nie je témou, pre ktorú by mala padnúť vláda.

24. mar 2019 o 15:20 TASR

BRATISLAVA. Poslanec Národnej rady (NR) Erik Tomáš (Smer) verí, že otázka finančnej pomoci z USA na opravu vojenských letísk nie je témou, pre ktorú by mala vláda padnúť.

Dôležitou bude až finálna verzia, ktorá dosiaľ neexistuje. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

"Ja nevidím dôvod na predčasné voľby. Krajine sa darí, čo potvrdzujú aj ekonomické parametre. Myslím si, že východiskom z tohto nedorozumenia, ktoré už načrtol pán premiér v piatok po stretnutí s ministrom obrany a ministrom zahraničných vecí, je, že môžeme pokračovať v rokovaní o návrhu zmluvy so Spojenými štátmi americkými, ale za určitých podmienok," povedal.

Koaličný poslanec zdôraznil, že podmienky avizoval aj premiér Peter Pellegrini (Smer). Nimi by mali byť garantovaná suverenita Slovenska, garantované dodržanie Ústavy a zákonov, a tiež vylúčenie možnosti trvalej prítomnosti amerických vojsk na území Slovenska, či budovania vojenských základní. Riešenie vidí v dohode medzi predsedom vlády a ministrami obrany a zahraničia.

Vládna koalícia podľa opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej (OĽaNO) nefunguje.

"Jeden koaličný partner hovorí to, druhý hovorí niečo úplne opačné. Andrej Danko (SNS) dokonca vyhlásil, že on na koaličné rady už chodiť nebude, pretože v tom nevidí význam," povedala. Otázku prijatia financií považuje za "umelý problém".

Za predčasné voľby by OĽaNO zahlasovalo. Ako však Remišová dodala, nesúhlasili by s tým, keby boli voľby počas leta. Uprednostnili by skôr jesenný termín.