Od pondelka znova funguje infolinka k prezidentským voľbám

Druhé kolo volieb bude v sobotu 30. marca.

24. mar 2019 o 15:36 SITA

BRATISLAVA. Od pondelka bude opäť fungovať infolinka k prezidentským voľbám. Na čísla 02/ 4859 2317 a 02/ 4859 2312 sa občania dovolajú počas týždňa od 7:30 do 15:30, a v sobotu, počas druhého kola volieb prezidenta, od 7:00 do 22:00.

Informoval o tom hovorca rezortu vnútra Jaroslav Taldík.

Kto a kde môže voliť

Zároveň poskytol ďalšie informácie k voľbám, ktorých priebeh rezort vnútra zabezpečuje. Druhé kolo volieb sa koná v sobotu 30. marca od 7:00 do 22:00. Do druhého kola postúpili Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič.

Rozhodnúť, či a koho voliť sa môže 4 429 033 voličov zapísaných v zozname voličov, ktorí najneskôr v deň volieb dosiahli vek minimálne 18 rokov.

Voliť je možné buď v mieste trvalého pobytu, alebo v inom okrsku na základe platného hlasovacieho preukazu.



Ministerstvo vnútra zároveň upozornilo aj na moratóriá. Prvé sa týka vedenia volebnej kampane.

Tá sa podľa zákona končí 48 hodín predo dňom konania volieb. Volebnú kampaň teda nemožno viesť od štvrtka 28. marca 2019 od 00:00.

Druhé moratórium sa týka zverejňovania informácií v prospech alebo neprospech kandidátov v médiách.

"Zverejňovať informácie o kandidátoch na prezidenta v ich prospech alebo neprospech v rozhlasovom vysielaní, v televíznom vysielaní, v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v periodických publikáciách, neperiodických publikáciách a v agentúrnom spravodajstve je 48 hodín pred začiatkom volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania zakázané,“ pripomína ministerstvo.

Toto moratórium platí od štvrtka 28. marca od 07:00 až do skončenia hlasovania v deň konania volieb. Okrem toho už platí aj moratórium na zverejňovanie prieskumov verejnej mienky, a to od soboty až do skončenia hlasovania.

Moratórium sa môže predĺžiť

Ministerstvo dnes v tlačovej správe poskytlo aj ďalšie informácie týkajúce sa volieb.

Napríklad v prípade, že počas hlasovania volič nesprávnym spôsobom upraví hlasovací lístok, je povinný ho vložiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

"V prípade, že bude potrebné voľby v niektorom z okrskov predĺžiť, bude moratórium platiť až do uzavretia poslednej volebnej miestnosti. Na nerušený priebeh volieb budú rovnako ako v prípade prvého kola dohliadať policajti.

Oficiálne sa občania dozvedia, kto sa stal novou hlavou štátu a aký bol samotný priebeh volieb nasledujúci deň od Štátnej komisie pre voľby a financovanie politických strán," dodalo ministerstvo vnútra.