Parízek otvoril medzinárodnú konferenciu OBSE o boji proti terorizmu

25. mar 2019 o 11:20 TASR

BRATISLAVA. Konanie násilných extrémistov a radikálov a ich činy sú vírusom, ktorý nakazil naše spoločnosti nenávistnými ideológiami.

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) vo funkcii osobitného predstaviteľa pre predsedníctvo Slovenskej republiky v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Lukáš Parízek to vyhlásil v pondelok v úvode dvojdňovej medzinárodnej konferencie o boji proti terorizmu v Bratislave.

Boj proti radikalizácii

Parízek zdôraznil, že akcia jedného človeka vyvoláva reakcie mnohých ľudí.

Pripomenul, že boj proti radikalizácii a terorizmu sú jednou z hlavných priorít predsedníctva SR v OBSE.

"Celý svet bol šokovaný brutálnym teroristickým útokom na Novom Zélande," povedal Parízek v úvodnom príhovore.

"Cieľom konferencie je identifikovať oblasti, kde sa podarilo dosiahnuť pokrok a pomenovať účinné prístupy k prevencii a boju proti terorizmu," dodal.

"Cyklus násilia sa ťažko zastavuje. Oko za oko by znamenalo oslepnutie celého sveta," pripomenul Parízek slová indického politika Mahátmu Gándhího.

Snahy o odstránenie terorizmu musia byť podľa jeho slov "mnohorozmerné a treba zvoliť komplexný prístup s rešpektovaním všetkých dimenzií".

Za obzvlášť nebezpečné Parízek považuje radikalizáciu mladých ľudí.

Terorizmus a násilie odsudzuje

Vedúci kancelárie generálneho tajomníka OBSE Paul Bekkers zdôraznil, že medzinárodné spoločenstvo terorizmus a násilie jednoznačne odsudzuje.

"Súčasťou tejto snahy je posilňovanie kapacity v priestore OBSE s tým, že sa venuje obzvlášť pozornosť na ochranu ľudských práv," vysvetlil Bekkers.

Na riešenie základných príčin, z ktorých vyviera terorizmus, sú podľa jeho slov inkluzívne demokratické spoločnosti, právny štát a správne riadenie mimoriadne dôležité.

Za jednu zo základných výziev dneška Bekkers označil návrat zahraničných extrémistov s rodinami. Na túto otázku treba podľa neho reagovať úprimne a otvorene so zachovaním "našich hodnôt".

Návrat bojovníkov a ich prepúšťanie patria medzi najväčšie hrozby súčasnosti aj podľa Michele Coninsxovej, výkonnej riaditeľky protiteroristického výboru OSN (UNCTED).

Coninsxová upozornila na trvalú hrozbu extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Konštatovala, že teroristi sa dokážu prostredníctvom rôznych ilegálnych aktivít samofinancovať a sú veľmi aktívni v informačných technológiách.

"Majú záujem o útoky na letectvo, využívanie chemických, biologických a jadrových látok. Je to organizácia, ktorá by dokázala podniknúť veľký komplexný útok," varovala ohľadom hrozby IS. Pripomenula taktiež, že na terorizmus a radikalizmus treba nazerať i cez rodové hľadisko.

Predsedníctvo v OBSE

Medzinárodná konferencia s podtitulom "Zhodnotenie úsilia pri prevencii a boji proti terorizmu, ako aj násilnému extrémizmu a radikalizácii, ktoré v priestore OBSE vedú k terorizmu" sa koná v pondelok a utorok v bratislavskom hoteli Saffron.

Je druhou zo série podujatí, ktoré sa na Slovensku v tomto roku uskutočnia v rámci predsedníctva SR v OBSE.

Prvý deň konferencie je venovaný politickým vystúpeniam na najvyššej úrovni.

Konferencia pokračuje v utorok expertnou časťou.

Témami panelov budú napríklad spolupráca a koordinácia medzi jednotlivými vládami a občianskou spoločnosťou, programy a mechanizmy na identifikáciu a zabránenie rizika radikalizácie a teroristického násilia alebo programy zamerané na prevýchovu a opätovnú integráciu páchateľov teroristických činov. Konferenciu dopĺňajú viaceré sprievodné podujatia.

Na podujatí sa zúčastnia zástupcovia OBSE, OSN, Európskej únie, rôznych medzinárodných, regionálnych a subregionálnych organizácií, národní koordinátori boja proti terorizmu, experti i praktici a predstavitelia mimovládnych organizácií a občianskeho sektora.