Petíciu za zákaz chovu kožušinových zvierat podpísalo vyše 57-tisíc ľudí

Humánny pokrok zverejnil zábery z kožušinovej farmy v Príbovciach.

25. mar 2019 o 11:56 SITA

BRATISLAVA. Vyše 57-tisíc ľudí podpísalo za päť dní petíciu za zákaz chovu zvierat na kožušiny na Slovensku, ktorú minulú stredu odštartovalo ochranárske združenie Humánny pokrok.

Petícia je súčasťou novej kampane s názvom Ide o chlp, ktorej cieľom je presvedčiť poslancov, aby zákaz chovu zvierat na kožušiny podporili v parlamente.

Jediná farma na Slovensku

Ako konštatoval Humánny pokrok, petícia sa už za prvých 120 hodín kampane zaradila na tretie miesto v rebríčku najúspešnejších online podpisových akcií v histórii Slovenska, viac podpisov sa podarilo získať iba kampani za zrušenie Mečiarových amnestií a iniciatíve My sme les.

"To nám dáva veľmi silný mandát od ľudí presadiť zákaz kožušinového chovu v parlamente. Zákonodarcovia musia zohľadniť takúto verejnú požiadavku na zmenu pre zvieratá. Je naozaj čas konať a poslať barbarské praktiky kožušinového chovu do histórie,“ uviedla koordinátorka kampane Alexandra Demetrianová.



Na Slovensku by sa takýto legislatívny zákaz týkal jedinej farmy v Príbovciach pri Martine, kde chovajú norka amerického.

"Máme jednoznačne najmenší kožušinový priemysel v Európe - s jednou norkovou farmou v Príbovciach pri Martine. Zakázať kožušinový chov by pre Slovensko nebola žiadna zásadná ekonomická strata a konečne by sme sa aj my zapísali na mapu moderných krajín Európy,“ dodala Demetrianová.

Zábery poranených zvierat

Humánny pokrok zverejnil zábery z kožušinovej farmy v Príbovciach, kde chovajú asi päťtisíc norkov.

Na zverejnených záberoch je vidieť zvieratá, ako sa tlačia v malej drôtenej klietke bez podstielky. Nemôžu si pohodlne ľahnúť ani sa prebehnúť. Sú vystresované a navzájom sa napádajú, o čom svedčia aj otvorené hnisajúce rany.

„Takéto zábery nie sú v kožušinovom priemysle ničím výnimočným. Ide o bežnú prax, ktorá očividne platí aj na Slovensku. Zvieratá na kožušinových farmách žijú na ploche menšej ako jeden meter štvorcový, sú vystresované, trpia a časom sa doslova zbláznia,“ vysvetlila Demetrianová.

Dodala, že video videlo za necelý týždeň viac než 140-tisíc ľudí.

Trinásť európskych krajín

Za posledných 20 rokov chov kožušinových zvierat postavilo mimo zákon trinásť európskych krajín vrátane Rakúska a Česka. Legislatívny zákaz prijali aj v Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku, Bosne a Hercegovine, ale aj Belgicku, Holandsku, Nórsku a Spojenom kráľovstve.

Momentálne sa o takomto zákaze rokuje aj na Ukrajine a v Bulharsku. Podľa prieskumu agentúry Focus 68 percent Slovákov odmieta kožušinový chov. Kožušinový priemysel spotrebuje ročne asi 100 miliónov zvierat.

Aby sa ich kožušina zachovala v čo najlepšej kvalite, zvieratá zabíjajú plynom, elektrickým prúdom alebo im zlomia väzy. Na výrobu jedného kožucha je napríklad potrebná kožušina z viac ako 60 norkov.