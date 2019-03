Prokuratúra začala po článkoch trestné stíhanie vo veci zneužívania detí

Stíhanie sa týka vedúceho tábora ChaChaLand.

25. mar 2019 o 13:13 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Po tom, ako Katarína Danová denníku SME a Denníku N opísala, ako ju v detstve v rokoch 2003 až 2006 zneužíval vedúci z tábora, začala sa prípadu venovať Generálna prokuratúra.

„Uvedenej problematike sa na úrovni prokuratúry venuje vysoká pozornosť,“ tvrdí hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová.

V piatok oba denníky zverejnili Danovej príbeh s tým, že ju zneužíval Roman Paulíny, ktorý sa s ňou zoznámil ako vedúci tábora ChaChaLand. Naznačujú to viaceré dokumenty aj zverejnená komunikácia medzi ňou a Paulínym.

Denníky zároveň zverejnili aj Paulínyho komunikáciu s iným dievčaťom, kde vedúci tábora naznačoval, že by mu vtedy 14-ročné dievča údajne poslalo svoju nahú fotografiu. „Tak ale mne nepošleš a jemu áno... hm,“ napísal jej.

Paulíny akékoľvek zneužívanie detí v tábore či mimo neho odmieta.

Zneužívanie nemusí byť premlčané

Prokurátorka Generálnej prokuratúry vydala v pondelok Krajskej prokuratúre Bratislava záväzný pokyn na bezodkladné začatie trestného stíhania za sexuálne zneužívanie.

Stíhanie pôjde podľa trestného zákona, ako platil v rokoch 2003 až 2006. Za zneužívanie detí mladších ako 15 rokov je podľa tejto verzie zákona trest jeden až osem rokov za mrežami. V prípade, ak páchateľ zneužíval osobu, ktorá mu bola zverená do dozoru, zvyšuje sa sadzba až na desať rokov.

Prípad Danovej, ktorá chodila do tábora, kde bol Paulíny hlavným vedúcim, by mohol byť takýmto prípadom.

Dôležité je to aj pre možnosť premlčania skutku. Ak vyšetrovateľ a prokurátor uznajú, že Katarína Danová bola zverená do Paulínyho dozoru, premlčacia lehota je 20 rokov. Inak by bola len desať rokov.

V druhom prípade by teda už Paulíny za prípadné zneužívanie v roku 2003 nemohol dostať trest.

ChaChaLand po publikovaní článkov zverejnil stanovisko Paulínyho, v ktorom znovu odmietol všetky podozrenia a vyšetrovanie polície privítal.

„Mám eminentný záujem na tom, aby sa podstatou veci zaoberala opätovne aj polícia a znovu sa potvrdilo, že k žiadnemu zneužívaniu neprišlo,“ tvrdí v stanovisku Paulíny.

Ďalšie prípady

Stíhanie bude prokuratúra viesť zároveň podľa súčasnej verzie trestného zákona. Naznačuje to, že sa chce venovať aj iným podozreniam zo zneužívania, nielen prípadu Kataríny Danovej.

Okrem Danovej hovoril denník SME aj s ďalšími troma mladými ženami, ktoré tvrdia, že ich v detstve zneužili vedúci z ChaChaLandu. Každá hovorí o inom vedúcom.

Redakciu požiadali, aby nezverejňovala ich mená, ale zároveň sú niektoré ochotné vypovedať v tejto veci na polícii. Ich príbehy plánuje SME zverejniť v najbližších dňoch.

Aj polícia už pre SME pred niekoľkými dňami potvrdila, že Danovej príbeh je pre ňu podnetom, ktorému sa budú venovať.

Čižnárova priorita

Keď generálny prokurátor Jaromír Čižnár nastupoval v roku 2013 do funkcie, hovoril, že riešenie sexuálneho násilia bude jeho prioritou.

V roku 2015 sa podľa hovorkyne Predajňovej podarilo po dlhom čase zastaviť klesajúci počet odhalených trestných činov zneužívania.

V prípade zneužívania detí sú však čísla dlhodobo podobné. V roku 2014 zaznamenala polícia 594 prípadov sexuálneho zneužitia či znásilnenia detí. Objasnila 495 z nich. V roku 2018 to bolo 587 prípadov.

Generálna prokuratúra minulý rok predložila správu o činnosti, ktorá bola prvýkrát doplnená aj o časť týkajúcu sa trestných činov páchaných na deťoch. Veľká časť je venovaná práve trestným činom sexuálneho charakteru.

Spomína sa v nej podľa Predajňovej aj grooming, čo je nadväzovanie priateľského vzťahu s dieťaťom, ktoré má viesť k neskoršiemu zneužitiu, ako svoj príbeh opísala aj Danová.