Mimoparlamentné KDH prichádza s balíčkom pre tehotné ženy a mladé rodiny

KDH ďalej presadzuje zavedenie tzv. tehotenských kariet.

25. mar 2019 o 14:15 TASR

BRATISLAVA. Balíček opatrení pre tehotné ženy a mladé rodiny prináša mimoparlamentné KDH v rámci programu Oslava rodiny.

Ten ešte v roku 2018 prijal snem KDH. Jednotlivé návrhy budú súčasťou volebného programu kresťanských demokratov a KDH verí, že si ho osvoja aj prípadní koaliční partneri.

Oslava rodiny

Ako na pondelkovej tlačovej konferencii informovala členka predsedníctva KDH Eva Grey, práve 25. marec je dňom ochrany nenarodených detí.

"KDH si uvedomuje, že na to, aby ľudia prijali deti, im treba pripraviť podmienky. A práve preto sme prijali program Oslava rodiny," ozrejmila.

Grey si myslí, že tehotné ženy v súčasnosti štát nepodporuje, preto KDH navrhuje, aby v 16. týždni tehotenstva žena dostala príspevok vo výške dvojnásobku rodičovského príspevku, čo je asi 440 eur.

A následne, každý mesiac až do poberania materskej by dostávala polovicu rodičovského príspevku. KDH odhaduje, že by to štát stálo asi 16 miliónov eur ročne.

Zavedenie tehotenských kariet

KDH ďalej presadzuje zavedenie tzv. tehotenských kariet, ktoré oprávnia gravidné ženy na zľavy napr. v doprave.

Hnutie tiež navrhuje otcovskú dovolenku vo výške jedného týždňa, ktorú si otcovia budú môcť vybrať do šiestich týždňov od narodenia dieťaťa.

KDH podporuje aj mladomanželské pôžičky a výstavbu nájomných bytov, ktoré by boli cenovo dostupné pre mladých.

Súčasťou tohto balíčka je aj tzv. Karta rodiny pre rodiny s troma a viac deťmi. Tá pre nich prináša zľavy na cestovné, kultúru a športové podujatia.