Krajiny V4 priblížili zástupcom z Beneluxu svoj pohľad na fungovanie EÚ

V Piešťanoch rokovali zástupcovia parlamentov krajín V4 a Beneluxu.

25. mar 2019 o 14:59 TASR

PIEŠŤANY. Potrebu dialógu a užšej spolupráce akcentovali v pondelok počas stretnutia v Piešťanoch predsedovia parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a Beneluxu.

Konštatovali, že myšlienka bližšej kooperácie pri presadzovaní niektorých myšlienok je prospešná nielen pre zúčastnené krajiny, ale i pre Európsku úniu (EÚ).

Hostiteľ podujatia, predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS), po skončení sa rokovania na stretnutí s novinármi zhodnotil rozhodnutie predstaviteľov poľského, maďarského, českého a slovenského parlamentu zvolať stretnutie ako vysoko pozitívne.

"Bol to deň plný poznania, učenia sa a zodpovedania množstva nezodpovedaných otázok a tiež prekonania problémov, ktoré môžu vznikať zlou komunikáciou o niektorých témach," konštatoval.

V4 má záujem o reformovanú EÚ

Podľa neho chceli zoskupenie V4 predstaviť ako formát, ktorý má záujem o zdynamizovanie EÚ, ktorý chce EÚ reformovať a prináša svoje pohľady.

Ocenil, že po stretnutiach so zástupcami parlamentov Francúzska a Nemecka bola možnosť stretnúť sa s predstaviteľmi krajín Beneluxu a aj so šéfom parlamentu Beneluxu Gustym Graasom.

"Naše krajiny sa majú čo od nich učiť, prejavil som úctu krajinám Beneluxu za to, čo pre EÚ urobili," dodal Danko.

Benelux treba informovať o dianí v V4

Všetci zúčastnení vyslovili spokojnosť s možnosťou hovoriť o otázkach, o ktorých sa málo komunikovalo.

Predseda belgickej Snemovne reprezentantov Siegfried Bracke povedal, že otázku dôležitosti rozšírenia EÚ o krajiny Balkánu, ktorá v krajinách Beneluxu až natoľko nerezonuje, sa mu podarilo hlbšie pochopiť práve po rozhovoroch v Piešťanoch.

"Rovnako som pochopil, prečo niektoré krajiny poukazujú na nerovné zaobchádzanie," dodal.

Podľa predsedu českej Poslaneckej snemovne Radka Vondráčka sa ukázala sila, opodstatnenosť a užitočnosť krajín V4.

"Ťažko by naše jednotlivé krajiny usporiadali takéto stretnutie. Tu vidieť, že V4 je dobrý partner, veď zastupujeme 65 miliónov ľudí," uviedol.

Viac možností pre národné parlamenty

Podľa neho je veľmi dôležité, že účastníci stretnutia sa dohodli na ďalšej spoločnej schôdzke, a to ešte v tomto roku.

Účastníci schôdze hovorili aj o posilnení postavenia národných parlamentov. Graas uviedol, že je dôležité, aby národné parlamenty mali silný hlas a zastúpenie, podľa neho to ale neznamená, že by to oslabilo právomoci a silu Európskeho parlamentu.

Predseda Národného zhromaždenia Maďarska László Kövér konštatoval, že "na ceste k riešeniu sme si vypočuli viaceré názory, je dôležité, aby sme sa oboznámili so stanoviskami druhej strany".