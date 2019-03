Greenpeace kritizoval vládny návrh transformácie Hornej Nitry

Dokument nepočíta s úplným uzatvorením baní, čo znemožní čerpanie podpory EÚ.

25. mar 2019 o 15:29 (aktualizované 25. mar 2019 o 17:00) TASR, SITA

BRATISLAVA. Materiál o transformácii regiónu horná Nitra, ktorý v decembri 2018 schválila vláda, je málo ambiciózny a nie je v súlade s európskou legislatívou.

Tvrdí to Greenpeace na základe analýzy, ktorú vypracoval v spolupráci s ekonómom Viliamom Páleníkom.

Vláda sa odvoláva na banský zákon

Dokument totiž nepočíta s úplným uzatvorením baní, čo je podľa EÚ podmienkou čerpania podpory pre uhoľné regióny v transformácii.

“ Hornonitrianske bane Prievidza majú 3000 až 4000 zamestnancov. Nie je však jasné, aká časť týchto zamestnancov reálne pracuje pod zemou a koľkí sú bežní administratívni alebo obslužní zamestnanci, ktorí na dnešnom trhu práce bez problémov nájdu zamestnanie. „ VILIAM PÁLENÍK

Ďalším problémom má byť, že dokument nerešpektuje verejný záujem ochrany životného prostredia a zdravia.

"Vláda sa odvoláva na banský zákon, podľa ktorého má ťažobná spoločnosť povinnosť vyťažiť všetky zásoby. No rovnaký zákon umožňuje zásoby odpísať, pokiaľ prevažuje verejný záujem na ochranu životného prostredia a zdravia," konštatoval na utorkovej tlačovej konferencii Páleník.

Touto možnosťou sa podľa neho vládny materiál vôbec nezaoberá. Ekonóm je však presvedčený, že v tomto prípade verejný záujem určite prevažuje.

Chýba plán útlmu uhoľných elektrární

Vo vládnom dokumente tiež podľa analýzy absentuje plán útlmu uhoľných elektrární a teplární a tiež dátum ukončenia ťažby v Bani Čáry a na ňu naviazaný proces vzniku akčného plánu transformácie regiónu Záhorie.

Materiál neobsahuje ani analýzu tepelného plánu pre región horná Nitra a plán toho, ako sa bude nahrádzať výroba tepla z elektrárne v Novákoch. Nepočíta teda ani s nákladmi na ňu.

Materiál tiež podľa aktivistov a ekonóma ignoruje projekt nového 12. ťažobného poľa v Bani Nováky, ktoré plánuje spoločnosť HBP, a. s., stále otvoriť.

"Otvorenie tohto 12. ťažobného pola by vlastne predĺžilo ťažbu na hornej Nitre do roku 2034 a viedlo by k doťaženiu všetkých zásob, ktoré ešte nie sú otvorené," hovorí Páleník.

Nejasné podmienky rekvalifikácie baníkov

Ekonóm považuje za nedostatočnú aj analýzu zamestnanosti v dokumente.

Prečítajte si tiež: Ekológia trpí na nízke ciele, veľa plánov zostáva len na papieri

"V dokumente vlády sa uvádza, že Hornonitrianske bane Prievidza majú 3000 až 4000 zamestnancov. Nie je však jasné, aká časť týchto zamestnancov reálne pracuje pod zemou a koľkí sú bežní administratívni alebo obslužní zamestnanci, ktorí na dnešnom trhu práce bez problémov nájdu zamestnanie," uviedol s tým, že chýba aj ich veková štruktúra.

Podľa Páleníka preto nie je jasné, koľkí zamestnanci budú potrebovať vládnu podporu. Odhaduje však, že je to v skutočnosti menej ako 1000 ľudí.

Vládne kroky proti Envirostratégii 2030

Radek Kubala z Greenpeace Slovensko v súvislosti s analýzou upozorňuje na to, že vo februári vláda schválila Envirostratégiu 2030, v ktorej sa píše o útlme ťažby a spaľovania uhlia do roku 2030.

"Z nášho pohľadu pokračovanie ťažby v Bani Čáry a prípadná realizácia rozšírenia Bane Nováky ide proti Envirostratégii a vôbec proti strategickému smerovaniu štátu, ktorý je v nej vyjadrený," povedal Kubala.

Greenpeace preto vyzýva premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) aj celú vládu, aby po vzore Nemecka a ďalších západných krajín stanovili konkrétny dátum ukončenia ťažby a spaľovania uhlia.

Prečítajte si tiež: Envirostratégia 2030 je hotová, v stredu sa ňou budú zaoberať ministri

K téme by sa tiež podľa organizácie mohli vyjadriť aj prezidentskí kandidáti a mali by tiež apelovať na vládu.

Z materiálu "Problematika transformácie regiónu horná Nitra v súvislosti s návrhom všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny" z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Ministerstva hospodárstva (MH) SR vyplýva, že tzv. všeobecný hospodársky záujem pri ťažbe domáceho uhlia by sa mal skončiť v roku 2023, teda nie v roku 2030, ako sa predpokladalo predtým.

Rok 2023 podľa šéfa MH SR Petra Žigu (Smer-SD) však neznamená, že bane v SR prestanú ťažiť uhlie.

Konkrétne opatrenia rieši akčný plán

Riešením situácie na hornej Nitre sa podľa rezortu hospodárstva bude komplexne zaoberať akčný plán transformácie tohto regiónu, ktorý sa pripravuje v gescii Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.

"Materiál o problematike transformácie regiónu horná Nitra predkladal minulý rok na rokovanie kabinetu podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši a minister hospodárstva Peter Žiga. Rezort hospodárstva v danom materiáli riešil len podporu výroby elektrickej energie v nováckej elektrárni a zrušenie tejto podpory v roku 2023," uviedol v reakcii hovorca Ministerstva hospodárstva SR Maroš Stano.

"Riešením situácie na hornej Nitre sa bude komplexne zaoberať akčný plán transformácie tohto regiónu, ktorý sa pripravuje v gescii Úradu podpredsedu vlády," doplnil Maroš Stano.