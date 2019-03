Harabin podáva na Ústavný súd sťažnosť k prezidentským voľbám

Neúspešný kandidát sa obracia na ÚS.

25. mar 2019 o 17:11 (aktualizované 25. mar 2019 o 17:39) TASR

BRATISLAVA. Neúspešný kandidát na post prezidenta SR Štefan Harabin podáva vo vzťahu k prezidentským voľbám ústavnú sťažnosť.

Dôvodom je podľa neho to, že ich prvé kolo sa neuskutočnilo ústavným a zákonným spôsobom. Informuje o tom na sociálnej sieti.

"Vo vzťahu k prezidentským voľbám podávam ústavnú sťažnosť, keďže sa neuskutočnili ústavným a zákonným spôsobom. Zápas o budúcnosť Slovenska pokračuje," uviedol.

Do druhého kola prezidentských volieb postúpili Zuzana Čaputová, ktorá získala 40,57 percenta hlasov, a Maroš Šefčovič so ziskom 18,66 percenta hlasov. Štefan Harabin skončil na treťom mieste so 14,34 percenta voličských hlasov.

Volebná účasť dosiahla 48,74 percenta, čo je 2.158.859 voličov.