Šéfredaktorku SME nominovali na prestížnu Európsku novinársku cenu

Ocenenia udelia 23. mája vo Varšave.

26. mar 2019 o 9:10 Jakub Filo

BRATISLAVA. Šéfredaktorka denníka SME Beata Balogová získala nomináciu na prestížnu Európsku novinársku cenu. Balogovú nominovali v kategórii Komentár-Názor s textom Hovorme ešte o vražde, nie o Ficovej mediálnej tyranii.

„Je to mocná, vyargumentovaná a zároveň vášnivá žurnalistická reakcia na vraždu Jána Kuciaka,“ hovorí člen prípravného výboru Konstanty Gebert.

Šéfredaktorka SME sa zaradila k ďalším 22 nominovaným novinárom za rok 2019, v kategórii Komentár-Názor sú okrem nej nominovaní Fintan O’Toole z The Irish Times, Madeleine Schwartz z The Guardian, Radu Dumitrescu z The New Federalist a Vera Mulder z De Correspondent.

Ocenenia v štyroch kategóriách a jednu špeciálnu cenu udelia 23. mája vo Varšave.

Prečítajte si tiež: Hovorme ešte o vražde, nie o Ficovej mediálnej tyranii

Nominácia Balogovej za text z minulého decembra prichádza v čase, kedy expremiér Robert Fico opäť vo veľkej miere útočí na médiá a hovorí o sprísňovaní tlačového zákona, žalobách aj trestných stíhaniach.

„Namiesto toho, aby v roku vraždy vláda seriózne riešila, ako efektívne zabezpečiť ochranu novinárov v prípade útokov alebo ohrozenia, Robert Fico ju naplno vťahuje do svojho boja proti kritickým médiám,“ napísala Balogová v článku, za ktorý získala nomináciu a dodáva že Fico bojuje o interpretáciu svojho odchodu z Úradu vlády a o opätovné plné uchopenie moci.

„Na Slovensku existuje komunita nezávislých novinárov naprieč viacerými médiami, napriek vlastníckym vzťahom, finančnej realite, napriek úpadku náročnosti časti čitateľov, napriek tomu, že populisti a fašisti si tu veselo kŕmia stádo konšpiračných webov. Napriek útokom politikov,“ píše Balogová v texte.

Celý text si môžete prečítať tu.

Slovensko má v prestížnej novinárskej cene aj ďalšieho zástupcu. Týždenník .týždeň a autori Denisa Gdovinová a Filip Olšovský získali nomináciu v kategórii Výnimočná reportáž za článok Keby sme boli Rómovia, z Británie by sme sa už nevrátili.