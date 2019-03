V parlamente rokujú koaliční lídri, spomínajú sa aj predčasné voľby

Prišiel aj premiér Pellegrini.

26. mar 2019 o 9:00 (aktualizované 26. mar 2019 o 11:13) Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Aj pre spor o ponuke finančnej pomoci od USA sa stretli koaliční lídri v parlamente. Na koaličnej rade chýbal predseda Mosta-Híd Béla Bugár, ktorý je v nemocnici pre problémy s chrbticou.

Okrem lídrov strán dorazil aj premiér Peter Pellegrini zo Smeru. Koaličnú radu prerušili a budú v nej pokračovať po zasadnutí poslaneckého grémia.

Podpredseda SNS Jaroslav Paška po konci grémia odpovedal na otázku, či má SNS záujem na predčasných voľbách, slovami "nič také som nepočul". Poslankyňa SNS Eva Antošová vidí v koalícii priestor na dohodu.

Zatiaľ sa nedohodli

Na koaličnej rade riešili aj to, čo urobia so spornými návrhmi zákonov SNS, ktoré už predložili do parlamentu na túto schôdzu bez predošlého schválenia na rokovaní vlády.

Prečítajte si tiež: Ako mala vyzerať dohoda na opravu letísk, ktorú dankovci odmietli?

Predseda SNS Andrej Danko ich ohlásil na videu začiatkom marca s tým, že staré koaličné rady už prestávajú fungovať.

Po konci poslaneckého grémia, kde chodia zástupcovia všetkých parlamentných strán, šéfka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová povedala, že koalícia nie je dohodnutá na tom, či o návrhoch zákona od SNS budú rokovať na tejto schôdzi alebo ich presunú na ďalšiu.

Podpredsedníčka Lucia Ďuriš Nicholsonová povedala, že na grémiu sa predseda parlamentu Danko z SNS tváril, že v koalícii sa nič vážne nedeje. Za Smer sa na ňom zúčastnili Martin Glváč, Miroslav Číž a Dušan Jarjabek.

Rokovanie v parlamente sa začína o 13:00 hod.

Pripúšťajú predčasné voľby

SNS odmieta finančnú pomoc 105 miliónov dolárov od USA na rekonštrukciu niektorých letísk na Slovensku s odôvodnením, že hrozí strata suverenity krajiny.

Premiér Pellegrini minulý týždeň v piatok prvýkrát pripustil predčasné voľby, keď povedal, že sa mu zdá, že sa koalícia začína odkláňať od priorít.

V sobotu mu SNS odkázala, že ak vidí jediné riešenie v predčasných voľbách, podporí ich. Keď odpovedal, že z pomoci od USA netreba robiť divadlo, Dankova strana mu odkázala, že premiérom sa stal zhodou náhod, a jeho názor nie je politicky významný. Jediným partnerom pre SNS je predseda Smeru Robert Fico.

Predčasné voľby pripúšťajú aj viacerí vládni poslanci.