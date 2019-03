Bašternáka premiestnili do väzenia v Dubnici nad Váhom

Podnikateľa Ladislava Bašternáka odsúdili v kauze neodvedenia dane a poistného.

26. mar 2019 o 11:55 (aktualizované 26. mar 2019 o 12:53)

BRATISLAVA. Podnikateľa Ladislava Bašternáka, ktorého v kauze neodvedenia dane a poistného odsúdil trojčlenný senát odvolacieho Krajského súdu v Bratislave na nepodmienečný päťročný trest odňatia slobody, v utorok premiestnili z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby v Bratislave do väzenia v Dubnici nad Váhom.

TASR o tom informovali justičné zdroje.

Trest si má Bašternák, ktorý sa prihlásil v Justičnom paláci deň po vynesení rozsudku odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia.

Absolvoval viacero prehliadok

Bašternák v bratislavskom Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody doteraz absolvoval viacero zdravotných prehliadok, vrátane psychologických testov a iných náležitostí, a až potom sa mohlo rozhodnúť, do akého ústavu zo 17 slovenských väzníc ho premiestnia.

"Do výkonu trestu odňatia slobody sa nastupuje, respektíve sa doň prijíma, v ústave na výkon väzby. Odsúdený je povinný po prijatí podrobiť sa osobnej prehliadke, lekárskej prehliadke, hygienickým, protiepidemickým opatreniam a zdravotným výkonom. Odsúdenému sa odoberú najmä veci, ktorými by mohol byť ohrozený život, zdravie, majetok alebo bezpečnosť odsúdených alebo iných osôb, marený účel výkonu trestu alebo narušovaný ústavný poriadok. Po prijatí do výkonu trestu musí byť odsúdený oboznámený s právami a povinnosťami. O tom, do ktorého ústavu odsúdeného následne umiestnia, rozhoduje generálne riaditeľstvo zboru podľa stupňa stráženia, dĺžky trestu, závažnosti trestnej činnosti, veku, zdravotného stavu, vzdelania, kvalifikácie a psychologického vyšetrenia osobnosti," vysvetlil 15. marca pre TASR riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže Adrián Baláž.

Trest odňatia slobody sa vykonáva diferencovane. Základné práva odsúdených (napríklad na ubytovanie, spánok, stravovanie) a ostatné práva odsúdených (napríklad nákupy, vychádzky, návštevy, prijímanie balíkov, telefonovanie) sú rovnaké vo všetkých stupňoch stráženia.

Rozdielny je len spôsob zabezpečenia a uplatňovania týchto práv, regulácia a kontrola pohybu a činnosti odsúdených. Platí zásada, že čím je vyšší stupeň stráženia, tým väčší je rozsah obmedzení. Odsúdenému sa poskytne ubytovanie v cele alebo izbe.

Minimálny stupeň stráženia

V ústave s minimálnym stupňom stráženia sú napríklad odsúdení ubytovaní v izbách, nie celách, návštevy sa vykonávajú priamym kontaktom, ubytovne odsúdených od budíčka do večierky sa neuzamykajú, priblížil Baláž.

Odsúdení majú povolený pohyb vo vymedzených priestoroch ústavu, zaraďujú sa do práce na pracoviskách mimo ústavu, odsúdeným v súvislosti s plnením pracovných úloh pre potreby ústavu možno povoliť voľný pohyb aj mimo ústavu.

Bašternák napriek tomu, že bol odsúdený na päťročný trest odňatia slobody, sa môže relatívne po odpykaní dvoch tretín alebo dokonca len polovice trestu dostať na slobodu. O jeho podmienečnom prepustení za splnenia viacerých podmienok by napokon rozhodoval súd, v obvode ktorého si Bašternák bude trest odpykávať.

Bašternák sa na vynesení verdiktu nezúčastnil, zastupoval ho jeho obhajca Peter Filip. Súd len potvrdil minuloročný verdikt nižšieho Okresného súdu Bratislava II v tejto veci. Verdikt bol právoplatný a nebolo možné voči nemu sa riadne odvolať. Filip nevylúčil, že podá mimoriadny opravný prostriedok. Verdikt nekomentoval, len ho rešpektuje a počká si na písomné vyhotovenie rozsudku.

Bašternákovi prepadá aj majetok v prospech štátu, keďže spôsobil škodu v značnom rozsahu. Prepadnutím majetku sa od minulého týždňa zaoberá príslušný konkurzný súd - Okresný súd Bratislava 1, ktorý bol o tejto časti rozsudku minulý týždeň informovaný.