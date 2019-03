Súdna rada chce upraviť odmeny šéfov a členov disciplinárnych senátov

Rada chce odstrániť nerovnováhu v odmeňovaní členov sudcov a nesudcov v disciplinárnych senátoch.

26. mar 2019 o 13:37 TASR

BRATISLAVA. Súdna rada chce vyrovnať odmeny predsedom a členom disciplinárnych senátov. Podnet, ktorý obsahuje návrh na legislatívnu úpravu, adresuje ministerstvu spravodlivosti.

Súdna rada navrhuje vyrovnať odmeny za výkon v disciplinárnom senáte pre členov a predsedov týchto senátov, medzi ktorými sú sudcovia aj nesudcovia.

"Návrh má za cieľ odstrániť nerovnováhu v odmeňovaní členov sudcov a nesudcov v disciplinárnych senátoch, aby sa adekvátne ohodnotila táto činnosť, lebo je zaťažujúca," uviedla predsedníčka súdnej rady Lenka Praženková s tým, že odmena sa získava za rovnakú činnosť.

Podľa návrhu Súdnej rady by mali predsedovia senátu dostávať odmenu 350 eur mesačne a členovia senátu 300 eur mesačne bez ohľadu na to, či ide o sudcu alebo nesudcu.

Aktuálna úprava priznáva predsedovi senátu, ktorý je sudcom, odmenu vo výške 66,39 eura mesačne. Sudca a zároveň člen senátu dostáva 44,26 eura mesačne. Členovi disciplinárneho senátu, ktorý nie je sudcom, patrí mesačná odmena vo výške 100 eur.

"Tento podnet som dostal, ideme ho skúmať, ale problematika súdnictva nie je v tom, aké majú odmeny. Nevieme síce dostať ľudí do disciplinárnych senátov, možno aj z dôvodu, že nemajú primerané ohodnotenie, ale nie je to na programe dňa," reagoval minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) a dodal, že témou je aj to, ako tieto senáty rozhodujú.