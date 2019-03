Konferencia biskupov nebude povinne pripomienkovať návrhy zákonov

Ministerstvo spravodlivosti upustilo od zámeru.

26. mar 2019 o 21:12 SITA

BRATISLAVA. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) bude môcť pripomienkovať tak ako doteraz.

Ministerstvo spravodlivosti SR v januári predložilo na rokovanie vlády návrh, aby sa novým účastníkom medzirezortného pripomienkového konania stala Konferencia biskupov Slovenska.

Prečítajte si tiež: Biskupi sa stiahli. Do volieb už neplánujú nijako zasahovať

"KBS nebude zaradená medzi subjekty, ktoré sa povinne zúčastňujú na medzirezortnom pripomienkovom konaní. Podmienky pre skracovanie medzirezortného pripomienkového konania sa sprísnia. A pri skrátenom pripomienkovom konaní bude stanovená hodina, do ktorej bude musieť byť zverejnený návrh na pripomienkovanie, aby lehota na pripomienkovanie začala plynúť v ten istý deň. To sú hlavné výsledky rozporového konania k návrhu na zmenu legislatívnych pravidiel vlády, ktoré sa dnes uskutočnilo na Úrade vlády SR," informoval agentúru SITA predseda Občianskej konzervatívnej strany Ondrej Dostál, ktorý sa na rozporovom konaní zúčastnil za signatárov Hromadnej pripomienky verejnosti za posilnenie práv verejnosti v pripomienkovom konaní.

Predstavitelia Úradu vlády SR na utorkovom rozporovom konaní informovali, že Ministerstvo spravodlivosti SR upustilo od zámeru doplniť KBS medzi povinne pripomienkujúce subjekty.

Konferencia biskupov môže k zákonom vznášať pripomienky rovnako ako iné záujmové skupiny alebo občania, ale novinkou by bolo, že by biskupi získali rovnaký štatút ako štátne inštitúcie a ich pripomienkami by sa museli pri každom zákone ministerstvá povinne zaoberať.