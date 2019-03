Matovič ukázal časť komunikácie Šufliarskeho s Kočnerom. Šufliarsky tvrdí, že SMS-ky sprístupní

Podľa šéfa OĽaNO si námestník Čižnára vymenil s Kočnerom 430 správ.

28. mar 2019 o 10:56 (aktualizované 28. mar 2019 o 11:50) Roman Cuprik

BRATISLAVA. Peter Šufliarsky, ktorý je prvým námestníkom Generálneho prokurátora, si v priebehu prvej polovice roka 2017 vymenil s Marianom Kočnerom 430 SMS správ, tvrdí šéf OĽaNO Igor Matovič.

"Pamätáš si na náš dlhý rozhovor dve hodiny v aute?", písal napríklad Kočner Šufliarskemu a upokojoval ho, že ešte nejde "otvárať trezor", povedal Matovič, ktorý na tlačovke zverejnil sedem SMS správ.

Na tlačovej konferencii v januári pritom podľa Matoviča Šufliarsky tvrdil, že si najprv na nejakú komunikáciu s Kočnerom nespomínal a potom si spomenul, že možno spolu krátko komunikovali.

"Kočner sa dostal do basy napriek vôli Petra Šufliarskeho, ktorý bol jeho bútľavou vŕbou," vravel Matovič.

Šufliarsky následne reagoval na tlačovej konferencii, že sa s Kočnerom nekamaráti. Priznal, že s Kočnerom v roku 2017 komunikoval, ale len tak, že mu zo slušnosti odpovedal na jeho správy.

"S osobou M. K. nemám priateľský, nepriateľský, rodinný ani žiadny iný vzťah," povedal Šufliarsky.

Šufliarsky a Kočner

Šufliarsky hovoril na tlačovej konferencii o svojich kontaktoch s Marianom Kočnerom už v januári. Reagoval tak preventívne namiesto odpovede na zaslané otázky od portálu Aktuality.sk.

Tvrdil, že s Kočnerom sa stretol pred rokmi na večierku, kde sa Kočner snažil každého spoznať. Bolo to v roku 2008 na narodeninovej oslave vtedajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku.

"Predstavil sa, kto je a že je Stredoslovák. Predstavil sa s každým a povedal každému, že môžeme si tykať," spomínal Šufliarsky.

Odvtedy sa s ním neplánovane stretol dvakrát, keď na zavolanie prišiel do kancelárie vtedajšieho generálneho prokurátora Trnku, kde bol aj Kočner.

Šufliarsky bol vtedy začínajúcim radovým prokurátorom, pracoval na kriminálnych prípadoch. Kočner sa podľa Šufliarskeho k Trnkovi nesprával tak nadradene, ako to údajne zachytáva nahrávka Trnku s Kočnerom.

V skutočnosti z ich vzájomnej komunikácie vyplýva, že boli priateľmi, tvrdil Matovič. Z SMS komunikácie vyplýva aj to, že Kočner Šufliarskemu dodával informácie.

"Už tuším, že ma zahrnieš toľkými info, že budem mať hlavy bôľ," znie jedna SMS.

Plánovaná vražda

Šufliarsky takisto nevylúčil, že práve Kočner môže stáť za objednávkou jeho vraždy.

„Za tým, že Marian K. sedí, som ja. Koordinoval som isté veci. A neviem, či to nebola práve tá posledná kvapka, ktorá bola za rozhodnutím dať ma dole,“ povedal Šufliarsky.

Vyplýva to aj z výpovede jedného z obvinených z vraždy Zoltána Andruskóa. Ten policajtom podľa Denníka N povedal, že s tým prišla Kočnerova volavka Alena Zsuzsová.

„Chvíľu bolo ticho, ale potom prišla Alena, že teraz Šufliarskeho,“ vypovedal vo veci obvinený Zoltán Andruskó, ktorý spolupracuje s políciou.

„Ešte predtým, ako sa Kočner dostal do väzenia, už vedel, že je problém, vedel, že prokurátor Šufliarsky mu rieši ekonomickú trestnú vec. Alena prišla s tým, že ho treba zlikvidovať, lebo s peniazmi to už nevedia vybaviť, že ak by Šufliarskeho zabili, tak tam majú prokurátora, ktorý je ich človek, ktorý by tam automaticky išiel namiesto Šufliarskeho a že s ním už bolo dohodnuté v tom čase, že by nezavreli Kočnera. Oni tam potrebovali dostať druhého prokurátora,“ vypovedal Andruskó.

Z vyšetrovania vyplýva, že Kočner si síce objednal vraždu Šufliarskeho, ale stalo sa tak až v roku 2018, tvrdí Matovič. "Po tom, ako sa mu Šufliarsky otočil chrbtom," dodal.

Čižnár sa tým zaoberá

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár sa už touto komunikáciou zaoberá, tvrdí hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová.

Čižnár podľa nej hneď po návrate zo zahraničia kontaktoval Šufliarskeho so žiadosťou, aby sa ešte v pondelok (25. 3.) s ním stretol a predložil mu komunikáciu s Kočnerom.

Šufliarsky ale oznámil, že v tento deň sa z dôvodu naplánovaných úkonov nemôže na stretnutí zúčastniť. Stretnutie bolo teda dohodnuté na stredu (27.3.) z dôvodu, že generálny prokurátor v utorok absolvoval dlhodobo naplánované kontrolné lekárske vyšetrenie.

"Stretnutie generálneho prokurátora s dozorovým prokurátorom ÚŠP sa uskutočnilo v stredu a trvalo niekoľko hodín, pričom obaja sa zhodli, že pracovné stretnutie bude pokračovať i dnes," povedala Predajňová.

Dôvodom podľa nej je, že Šufliarsky si u šéfa vyšetrovaieho tímu chcel preveriť, čo je komunikácia s Kočnerom, ktorá sa nachádza v spise, kompletná.

Čižnár mal Šufliarskeho podľa Matoviča už dávno stiahnuť a začať disciplinárne konanie jeho prvého námestníka.

Šufliarsky tvrdí, že komunikáciu s Kočnerom zverejní médiám, ale z jeho tvrdení nie je jasné, ako to urobí.

Médiám Šufliarsky oznámil, že majú poslať oficiálnu žiadosť a on konkrétnej osobe udelí súhlas, aby mohla disponovať touto komunikáciou. Sám túto komunikáciu ale nemá.

Časť komunikácie Šufliarskeho a Kočnera: PŠ: OK porozmýšľam a ozvem sa. To s tými voľbami ako myslíš? MK: Poviem ti osobne, je to na dlhší rozhovor. PŠ: Už tuším, že ma zahrnieš toľkými info, že budem mať hlavy bôľ. MK: Nebudeš, nejdem otvárať trezor. Chcem len pofilozofovať, ako sa v budúcnosti zbaviť pocitov dezilúzie, sklamania a bezmocnosti. PŠ: Tak to som si vydýchol. MK: V jednom tvojom prípade som už raz tieto pocity mal. Dodnes ma to trápi, že som ťa lepšie nepočúval, len som sa musel na vlastnej koži presvedčiť, že pravdu si mal ty. MK: Pamätáš si na náš dlhý rozhovor cca 2 hodiny v aute?

Matovičovo stretnutie s Kočnerom

Matovič tvrdí, že v stredu dostal niekoľko SMS správ, kde sa mu anonym vyhrážal, že ak zverejní komunikáciu Kočner-Šufliarsky, tak bude zverejnený aj Matovičov rozhovor s Kočnerom.

"Nerob to, existuje nahrávka tvojho rozhovoru s Kočnerom, pochová ťa to," citoval Matovič SMS, ktorú dostal od anonymu.

Matovič už svoje stretnutie s Kočnerom v minulosti priznal. Stretol sa s ním v roku 2011 vo Five Star Residence a bavili sa spolu asi dve hodiny.

Kočner mu vraj povedal, že Richard Sulík si vybavoval u Trnku, aby Matoviča trestne stíhali za voľbu generálneho prokurátora.

„Tie informácie mi posunul, ja som sa mu pravdepodobne poďakoval a ďalej si už nepamätám, o čom sme sa rozprávali,“ povedal Matovič.

"To je celé nezmysel," hovorí Sulík s tým, že Matovič predsa pri voľbe generálneho prokurátora hlasoval s nimi.