Rada vlády kritizovala odmietnutie Istanbulského dohovoru

Rada vlády poukázala na ohrozenie žien, dokument môže priniesť viac spravodlivosti a rovnosti,

28. mar 2019 o 12:48 SITA

BRATISLAVA. Zastavenie procesu ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, tzv. Istanbulského dohovoru, prípadne odstúpenie od jeho podpísania by neznamenalo len technický krok v politickom procese.

"Znamenalo by ohrozenie života a zdravia tisícok žien a dievčat. Znamenalo by ohrozenie rodín, ktoré domáce násilie dlhodobo ničí. A znamenalo by aj odmietnutie proeurópskeho a demokratického smerovania našej krajiny," konštatujú členovia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a mimovládne organizácie v stanovisku k návrhu uznesenia Slovenskej národnej strany k dohovoru.

Apel na poslancov

Stanoviskom poslancov vyzývajú, aby odmietli návrh uznesenia na zastavenie ratifikácie dohovoru.

Zároveň ich vyzývajú, aby sa dôrazne postavili proti všetkým snahám diskreditovať túto dôležitú ľudskoprávnu zmluvu a aby sa zasadili za to, aby boli prijaté kroky na jeho ratifikáciu a dôsledné uplatňovanie. Agentúru SITA o tom informovala členka rady Adriana Mesochoritisová.

Predkladatelia návrhu uznesenia vyslovujú domnienku, že dohovor nerieši iba zámer predchádzať násiliu, ale prináša rozpor s ústavnou definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy.

"Ratifikácia dohovoru nezaväzuje a ani v budúcnosti nemôže zaviazať Slovenskú republiku, aby na jej základe menila čokoľvek v právnej úprave inštitútu manželstva," poukazuje stanovisko rady vlády a mimovládne organizácie.

Viac spravodlivosti a rovnosti

Dohovor hovorí o potrebe odstrániť predsudky, zvyky, tradície a všetky ostatné zvyklosti, ktoré sú založené na myšlienke podradenosti žien alebo na stereotypných rolách žien a mužov.

"Tento záväzok však nie je pre SR ničím novým, keďže sa k plneniu takéhoto cieľa dobrovoľne zaviazala už v minulosti ako zmluvná strana Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a rodovú rovnosť sa usiluje dosahovať prostredníctvom zákonov, akčných plánov i inštitucionálnych orgánov. Pojem rod, tak ako je definovaný v tzv. Istanbulskom dohovore, sa v súčasnosti používa aj v právnom poriadku Slovenskej republiky a Európskej únie," uvádza stanovisko.



Istanbulský dohovor je podľa signatárov vyhlásenia prvý ľudskoprávny dohovor, ktorý sa komplexne zameriava na riešenie násilia páchaného na ženách a domáceho násilia v európskom regióne.

"Je to dohovor, ktorý by konečne mohol priniesť ženám, deťom a ďalším obetiam násilia ako aj nám všetkým viac spravodlivosti a rovnosti," podotkli signatári.