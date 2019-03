Pellegrini bilancoval svoje ročné pôsobenie, prioritou bola obnova dôvery v štát

Premiér spomenul, že sa zintenzívnila práca vo viacerých rezortoch.

28. mar 2019 o 15:25 TASR

BRATISLAVA. Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer) vyhlasuje, že v politike nikdy nemožno nič vylúčiť, je však pripravený vykonávať službu na poste premiéra až do riadnych volieb do roku 2020.

Povedal to poslancom počas parlamentnej Hodiny otázok, keď na podnet Jána Kvorku (Smer) bilancoval svoje ročné pôsobenie na čele kabinetu.

Ešte minulý víkend sa pritom v koalícii skloňovali predčasné voľby najmä z dôvodu sporu okolo finančnej pomoci od USA.

"Do funkcie som nastupoval s mottom: 'Je mi cťou robiť to pre vás a pre naše Slovensko.' Vláda si bola vedomá existencie silných tendencií zneužiť požiadavky ľudí. Do vratkého kresla predsedu vlády som nastúpil s vedomím potreby adekvátnej sebareflexie. Od začiatku som sa sústredil na obnovenie zahraničnopolitického renomé Slovenska a proces obnovy dôvery verejnosti v štát," povedal na margo udalostí, ktoré nastali po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Pellegrini uznáva, že jasnou prioritou spoločnosti bolo čo najskoršie vyšetrenie tejto vraždy.

"Úlohou vlády bolo vytvoriť na to čo najlepšie podmienky. Dnes verejnosť vidí reálne výsledky a to, že nikomu nepomôžu ani známosti na najvyšších miestach," povedal.

Okrem týchto udalostí spomenul, že počas jeho pôsobenia sa zintenzívnila práca vo viacerých rezortoch.

"Spojili sme zodpovednú fiškálnu politiku a výrazné sociálne opatrenia, schválili sme vyrovnaný rozpočet, vzrástla minimálna mzda, nezamestnanosť klesla na historické minimá, vzrástli platy štátnych zamestnancov. A môžeme byť právom hrdí na to, akému rešpektu sa teší SR aj v zahraničí," dodal premiér.